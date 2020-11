New York kann sich in letzter Handelsstunde etwas fangen. Dortige Tech-Aktien uneinheitlich und dem breiten Markt nur bedingt eine Hilfe. Landesweit erstmals mehr als 150'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Schürt die Angst vor einem "Lock down" unter Joe Biden. US-Aktienfutures machen nachbörslich Boden gut. Asiatische Börsen dennoch verkatert. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas tiefer erwartet.