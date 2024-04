New Yorker Börse auch am Freitag wieder im Zeichen von Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co. Beliebte Halbleiteraktie verliert prozentual zweistellig. Steigende Zinsen trotz geopolitischem Lärm der eigentliche Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem weiteren Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich, nachdem eine weitere Eskalation im Nahen Osten übers Wochenende ausgeblieben ist. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.