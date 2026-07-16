Richemont: Royal Bank of Canada geht auf OUTPERFORM (Sector Perform) bis 220 (200) Fr. Späte Einsicht. UBS erhöht auf 221 (213) Fr. mit BUY, Kepler Cheuvreux auf 220 (180) Fr. mit BUY, die Berenberg Bank auf 170 (155) Fr. mit HOLD, Barclays auf 220 (200) Fr. mit OVERWEIGHT, Jefferies ebenfalls auf 220 (200) Fr. mit BUY, die Basler KB auf 230 (190) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN, J.P. Morgan auf 220 (200) Fr. mit OVERWEIGHT und Bernstein Société Générale gar auf 240 (200) Fr. mit OUTPERFORM. Viel Liebe für die Aktie des Luxusgüterherstellers...