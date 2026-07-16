Das ist an den Märkten passiert
...450 Mrd $ verflüssigt und nach Hause geholt werden, wie der Ökonom schreibt. Führt zwangsläufig zur Frage, ob auch aus der Schweiz japanische Anlagegelder abgezogen werden. Grossteil dieser Auslandsinvestitionen in den USA zu vermuten und nur ein womöglich vernachlässigbarer Teil in der Schweiz. Von daher kann wohl Entwarnung gegeben werden.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht richtungssuchend. Geschehen in der Halbleiterindustrie erneut von Gewinnmitnahmen überschattet. Sandisk und Micron verlieren deutlich. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz dennoch leicht positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber nachgebend.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Richemont, ABB und der Partners Group. Novartis einzige Indexkomponente mit leicht negativen Vorzeichen. Nebenwerte allesamt gut gehalten gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
ABB +3.2% (Zahlen, Rotork-Übernahme)
Partners Group +1.6% (Zwischenbericht)
Verlierer:
Novartis -0.1%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Verwaltete Kundenvermögen 186 Mrd Fr. (erw. 186.7 Mrd Fr.). Kapitalzusagen erste Jahreshälfte +31pc auf 16 Mrd Fr. (erw. 14 Mrd Fr.). Aussagen zu den wiederkehrenden und den erfolgsabhängigen Erträgen beruhigend. Ausblick bleibt derselbe. Jefferies senkt dennoch auf 710 (760) Fr. mit HOLD. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
ABB: Quartalsumsatz 9.48 Mrd $ (erw. 9.45 Mrd $). Op. Gewinn 1.93 Mrd $ (erw. 1.88 Mrd $). Auftragsbücher weiterhin randvoll. Will für umgerechnet 5.5 Mrd $ die britische Rotork übernehmen. Eine Prämie von 60pc gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 90 Tage. Vontobel und Kepler Cheuvreux bleiben beide für HOLD bis 80 Fr. Dürften ihre Kursziele wohl unter positiven Vorzeichen überdenken.
Also: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit Februar wieer mehr als 3pc am IT-Unternehmen.
Aryzta: Aktie für die UBS ein Kauf bis 70 (81) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem schwierigen Umfeld des Backwarenherstellers sowie womöglich langsameren Marktanteilsgewinnen Rechnung.
Autoneum: UBS setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 120 (175) Fr. Weltweit rückläufige Fahrzeugproduktion dürfte tiefere Umsätze und Gewinne zur Folge haben.
Molecular Partners: Wirkstoff MP0317 mit ersten ermutigenden Studienergebnissen bei Gallengang-Tumoren. Abschluss der Studien für 2028 erwartet.
Richemont: Royal Bank of Canada geht auf OUTPERFORM (Sector Perform) bis 220 (200) Fr. Späte Einsicht. UBS erhöht auf 221 (213) Fr. mit BUY, Kepler Cheuvreux auf 220 (180) Fr. mit BUY, die Berenberg Bank auf 170 (155) Fr. mit HOLD, Barclays auf 220 (200) Fr. mit OVERWEIGHT, Jefferies ebenfalls auf 220 (200) Fr. mit BUY, die Basler KB auf 230 (190) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN, J.P. Morgan auf 220 (200) Fr. mit OVERWEIGHT und Bernstein Société Générale gar auf 240 (200) Fr. mit OUTPERFORM. Viel Liebe für die Aktie des Luxusgüterherstellers...
Derivate: Frühe Umsätze im Put-Warrant WDAS8V auf den DAX. Grösseres Kaufinteresse zudem im Long Mini-Future MPGA1V auf Partners Group auszumachen.