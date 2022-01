New Yorker Börse gestern feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch unter Verkaufsdruck. Verlieren bis zu 1pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwächer. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in der Spitze erstmals seit der Zeit vor Covid-19 wieder bei 1.85pc. Könnte auch in Europa und der Schweiz einmal mehr den Wachstumsaktien zusetzen.