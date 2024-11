New Yorker Börse nach Nominierung des künftigen Finanzministers in Rekordlaune. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt allerdings keine grosse Hilfe. Situation bei den Zinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel uneinheitlich. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwächer. Geben Europa und die Schweiz die gestrigen Gewinne wieder ab? Bitcoin stabilisiert sich nach den jüngsten Verlusten. Ist bei 95'000 $ in Lauerstellung.