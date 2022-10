Aktienempfehlungen: Bei diesen Firmen geht die UBS von Zahlenüberraschungen aus

Und bei GAM war es jemandem möglich, den Kurs mit nur einer Aktie um 6,5 Prozent auf 82 Rappen einbrechen zu lassen. Der nächstbezahlte Kurs lag bereits wieder bei 88 Rappen und damit sogar über dem Schlussstand vom Vorabend. Wer zu diesem Zeitpunkt an einen einmaligen Ausrutscher glaubte, wurde in den beiden darauffolgenden Tagen eines Besseren belehrt. Erneut ging es in der Eröffnung um 6 Prozent auf 82 Rappen hinunter, bevor wieder deutlich höhere Kurse bezahlt wurden. Und man ahnt es: Mit nur einer einzigen gehandelten Aktie.