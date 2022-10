Aktienmärkte: Angst vor einem blossen Strohfeuer - ist dem Aufbäumen zu trauen?

Wie ich gestern Donnerstag im Insider-Briefing berichtete, ziehen amerikanische (Gross-)Investoren auch weiterhin im grossen Stil Gelder aus den europäischen Aktienmärkten ab. So hatten Fonds auf europäische Aktien vergangene Woche an der New Yorker Börse erneut einen Nettoabfluss in Höhe von 610 Millionen Dollar zu beklagen. Das zeigen zumindest Erhebungen der Bank of America. Den Berechnungen der amerikanischen Investmentbank zufolge war es die 34. Woche in Folge mit Abflüssen. Seit Jahresbeginn wurden unter dem Strich nicht weniger als 67,6 Milliarden Dollar aus den besagten Fonds abgezogen.