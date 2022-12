Aktienmärkte: Ein Kursfeuerwerk wie aus dem Nichts - auch wegen Nichts?

Ein Kommentar des für die Bank of America tätigen John Tully liess mich am Donnerstagmorgen schmunzeln. Wie er schreibt, läuft Powell seine Siegerrunde schon, obwohl das Rennen (gegen die Teuerung und die drohende Rezession) noch längst nicht gewonnen ist. Eigentlich habe der Notenbankchef an seiner Rede fast dasselbe Skript verwendet wie an der vorangegangenen Rede. Umso mehr zeigt sich Tully erstaunt über das fulminante Kursfeuerwerk an der New Yorker Börse.