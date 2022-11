An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Berenberg Bank beim Börsengang von Montana Aerospace im Mai 2021 einst die Hauptverantwortung trug (cash berichtete). Damals zu 25,65 Franken das Stück ausgegeben, schoss der Kurs der Aktie am ersten Handelstag um 40 Prozent nach oben. In den darauffolgenden Wochen wurden in der Spitze sogar Kurse von mehr als 41 Franken bezahlt. Davon können die Aktionärinnen und Aktionäre heute bloss noch träumen. Vielleicht sieht sich die Berenberg Bank auch deshalb in der Verantwortung, mit einem hohen Kursziel an der Kaufempfehlung festzuhalten.