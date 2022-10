Analysten gehen bei diesjähriger SPI-Verliereraktie von einer Kursverdreifachung aus

Nach einer Besichtigung zweier Produktionsstätten in Rumänien wendet sich nun der für die Berenberg Bank tätige Ross Law in einem ausführlichen Kommentar an seine Anlagekundschaft. Er fühle sich von den Aussagen der Firmenverantwortlichen in seiner positiven Haltung für die Aktien bestärkt, wie der Analyst schreibt. Er hebt einerseits das einzigartige Geschäftsmodell von Montana Aerospace hervor, sieht das Unternehmen seinen Rivalen andererseits aber auch auf Jahre hinaus Marktanteile abluchsen. Lange Rede, kurzer Sinn: Law preist die Valoren wie bis anhin mit einem Kursziel von 35 Franken zum Kauf an.