Gewagte Aktienwetten: Bank of America setzt neuerdings auf «Fallen Angels»

In der Hoffnung, dass die Aktienmärkte ihre Talsohle im zweiten Quartal nächsten Jahres durchschritten haben dürften, setzen die Autoren in New York auf die Aktien von Boeing, Farfetch, Intuitive Surgical, Illumina, Nvidia, Rocket Lab und Zoetis. In Europa haben es ihnen hingegen jene von ASML, BE Semiconductor, Oxford Nanopore Technology und Vestas Wind Systems angetan. Diese Valoren haben vier Dinge gemeinsam: Sie alle haben über die letzten 12 bis 18 Monate mehr als 30 Prozent an Börsenwert eingebüsst, sind in strukturell bedingt wachsenden Absatzmärkten tätig, verfügen über eine dominante Marktstellung und werden bei der amerikanischen Investmentbank mit "Buy" eingestuft.