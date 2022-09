Der cash Insider berichtet im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv.

+++

12 Milliarden Franken – gerade mal so viel bringt die Credit Suisse an der Börse noch knapp auf die Waage. Das macht die kleinere der beiden Schweizer Grossbanken zum Schatten ihrer selbst.

Wechselten am letzten Freitag verfallsbedingt fast 27 Millionen Aktien und am darauffolgenden Montag immerhin noch deren 16 Millionen die Hand, brechen die Handelsumsätze seither regelrecht weg. Gestern Dienstag gingen bis in den Nachmittag hinein bloss Titel für gut 15 Millionen Franken um. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Erzrivalin UBS über die zweite Handelslinie (Ticker: UBSGE) sogar emsig eigene Aktien im Gegenwert von mehr als 15 Millionen Franken zurückgekauft. Ein ziemlicher Affront für die Schweizer Nummer Zwei.

Händlern zufolge streiken bei den Valoren der Credit Suisse nicht nur die Käufer, auch die Verkäufer verharren an der Seitenlinie. Dementsprechend lau sind die Umsätze.

Eine Belebung verspricht dann aber spätestens der 27. Oktober – sofern die Grossbank nicht wieder gezwungen ist, die Erwartungen schon im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung zu dämpfen. An diesem Tag soll zudem kommuniziert werden, wie die Strategie künftig aussehen wird.

Die Credit Suisse bringt deutlich weniger Börsenwert auf die Waage als noch vor zehn Jahren (Quelle: www.cash.ch)

Erste, wenn auch spärliche Informationen sickerten bereits in die angelsächsische Wirtschaftspresse durch. So war beispielsweise zu lesen, dass das Investment Banking drastisch verkleinert werden und wieder als First Boston am Markt auftreten könnte. Noch ist das letzte Wort vermutlich nicht gesprochen. Da stellt sich mir doch die Frage, ob es sich bei diesen leichtverdaulichen Informationshappen um so etwas wie Testballons handelt, um den Börsianern auf den Zahn zu fühlen.

Analystin Anke Reingen von der Royal Bank of Canada erhöht ihr Kursziel in einer heute Mittwoch veröffentlichten Unternehmensstudie auf 6,60 (zuvor 6) Franken. Trotz rechnerischem Aufwärtspotenzial von 35 Prozent stuft sie die Valoren der Credit Suisse wie bis anhin nur mit "Sector Perform" ein. Es ist die erste Kurszielanpassung unter positiven Vorzeichen seit einer gefühlten Ewigkeit. Reingen begründet den Schritt übrigens mit den zuletzt gestiegenen Zinsen. Gut möglich also, dass weitere Berufskolleginnen und –kollegen bei anderen Banken ebenfalls Anpassungen in den Bewertungsmodellen vornehmen könnten...

+++

Das Leiden der Aktionärinnen und Aktionäre von Zur Rose will kein Ende nehmen. Heute Mittwoch fiel der Kurs der Aktien im frühen Handel in die Nähe von 33,50 Franken und damit auf den tiefsten Stand in der Geschichte der Versandapotheke.

Selbst wer Anfang September den Mut aufbrachte und im Zuge der Kapitalerhöhung neue Aktien zu 39 Franken je Stück bezog, sitzt nur drei Wochen später bereits wieder auf schmerzhaften Verlusten. Auch an der Börse wird Mut halt eben nicht immer belohnt.

Aktienkurszerfall bei Zur Rose über die letzten 12 Monate (Quelle: www.cash.ch)

Die Valoren von Zur Rose sind momentan in guter Gesellschaft. Auch jene vieler anderer hochverschuldeter Unternehmen werden nunmehr schon seit Wochen wahllos aus den Wertschriftenportefeuilles gekippt.

Im Fall der Versandapotheke kommen durchwachsene Rückmeldungen von der diesjährigen Branchenmesse Expopharm in München hinzu. Was die deutschlandweite Einführung des elektronischen Medikamentenrezepts anbetrifft, besteht zwar auch weiterhin Zuversicht. Vermutlich kommt das elektronische Rezept aber erst im kommenden Jahr. Gut möglich, dass Zur Rose die Aktionärinnen und Aktionäre bis dahin noch einmal um zusätzliche Gelder bitten muss.

Ich für meinen Teil muss eingestehen, dass ich die Verzögerung bei der Einführung des elektronischen Medikamentenrezepts und deren Folgen für die Versandapotheke völlig unterschätzt habe, als ich deren Aktien Ende Dezember auf die Liste meiner Schweizer Aktienfavoriten für 2022 setzte. Diese Fehleinschätzung kostete ganz schön viel Geld.