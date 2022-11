Milliardenschwerer Firmenkauf: Bei Holcim zeichnet sich bereits die nächste Erfolgsgeschichte ab

Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass an der New Yorker Börse so üppige Wetten gegen die Credit Suisse laufen wie noch nie zuvor. Offiziellen Statistiken zufolge spekulieren Leerverkäufer dort mit nicht weniger als 15 Millionen ADRs auf rückläufige Kurse. Das sind ziemlich genau 20 Prozent mehr als noch vor zwei Wochen. Wenn ich mich recht erinnern kann, liegt der langjährige Durchschnitt in etwa so bei 6 Millionen leerverkauften Titeln.