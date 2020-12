Der cash Insider berichtet im Insider Briefing börsentäglich von brandaktuellen Beobachtungen rund um den Schweizer Aktienmarkt und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv.

In New York wird Geschichte geschrieben. Und ich spreche nicht etwa von den neusten Covid-19-Statistiken. Vielmehr feiert die dortige Leitbörse schon seit Wochen neue Rekorde. Die Rede ist vom besten November seit dem Crash von 1987. Mittlerweile errechnet sich beim breit gefassten S&P-500-Index seit Jahresbeginn ein Plus von 12 Prozent, beim Nasdaq-100-Index gar eines von mehr als 40 Prozent. Beides in Dollar und nicht in harten Schweizer Franken betrachtet, versteht sich.

Es ist, als habe es die Covid-19-Pandemie und ihre schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft nie gegeben. Dass die Gewinnerwartungen für amerikanische Unternehmen noch immer im Keller sind, scheint da schon fast belanglos. Die (Liquiditäts-)Flut hebt alle (Börsen-)Boote.

Hinzu kommen die jüngsten Impfstoff-Erfolge. Nach Lonza-Partner Moderna haben nun auch die deutsche BioNTech und der Pharmagigant Pfizer bei den Behörden einen Antrag auf Notfallzulassung ihrer Covid-19-Impfung eingereicht. Die Hoffnung auf eine rasche Rückkehr zur Normalität liegt zwar in der Natur des Menschen. Allerdings könnte sie sich als etwas voreilig erweisen. Denn bis genügend Impfstoffchargen produziert, verteilt und verabreicht worden sind, wird es bis weit ins nächste Jahr hinein dauern. Ein Geduldsspiel – nicht nur für uns als Gesellschaft, sondern auch für die Aktienmärkte.

Doch nicht nur der November dieses Jahres, auch seine Begleiterscheinungen dürften in die Geschichtsbücher eingehen. Wir sprechen nicht länger nur von der Angst, einen weiteren Kursanstieg zu verpassen. Nein, wir sprechen gar von reiner Gier.

Erst vor wenigen Tagen meldete Merrill Lynch einen rekordhohen Mittelzufluss in amerikanische Aktienfonds. Unter dem Strich flossen diesen seit Ende Oktober 89 Milliarden Dollar zu. Davon gingen knapp 8 Milliarden Dollar in Fonds, welche sich auf Substanzwerte spezialisiert haben. Das entspricht dem zweithöchsten je gemessenen Zufluss. Der bisherige Rekord geht auf Dezember vergangenen Jahres zurück. Gar 10 Milliarden Dollar wurden unter dem Strich in Nebenwertefonds angelegt. Seither sind weitere Milliarden in Aktien geflossen. Das berichten mir zumindest mehrere voneinander unabhängige Quellen.

Bilanz der letzten Jahre

Jahr Aktienfavoriten SPI 2013 +40,1 Prozent +23,9 Prozent 2014 +11,4 Prozent +15,2 Prozent 2015 + 4,1 Prozent + 2,4 Prozent 2016 - 3,7 Prozent - 1,7 Prozent 2017 +23,6 Prozent +20,1 Prozent 2018 - 19,1 Prozent - 8,8 Prozent 2019 +25,4 Prozent +30,6 Prozent 2020* + 9,1 Prozent + 0,2 Prozent

* Schlusskurse vom 30. November 2020

Es ist dies der Treibstoff, den das dortige Kursfeuer am Lodern hält – und für ein buntes "Potpourri an Exzessen" sorgt. Wie die Leserinnen und Leser meines morgendlichen Insider-Briefing wissen, ist das viel beachtete Put-Call-Verhältnis in New York jüngst auf den tiefsten Stand in der Geschichte gefallen. Mit anderen Worten: Es wird substanziell mehr auf steigende Kurse spekuliert als auf tiefere Kurse gesetzt wird oder man Aktienbestände über Put-Optionen absichert.

Doch nicht nur das Put-Call-Verhältnis hat ein noch nie zuvor gesehenes Tief erreicht. Dasselbe lässt sich von der Anzahl der leerverkauften Aktien behaupten. Sowohl offizielle als auch inoffizielle Statistiken lassen auf eine Kapitulation der Leerverkäufer schliessen. Es findet sich kaum noch jemand, der sich traut, Wetten à la Baisse einzugehen.

Auch gefürchtete Hedgefonds nicht. Selbst diese spekulieren immer öfter à la Hausse, wie bankinterne Erhebungen von Goldman Sachs zeigen. Und das mit einem Nettoaktienengagement von fast 85 Prozent – ein weiterer Rekordwert für die Geschichtsbücher. Nachdem viele Hedgefonds das Kursfeuerwerk der letzten Wochen verschlafen haben, steigt der Leistungsdruck ins Unermessliche. So kommt es, wie es kommen muss: Nicht wenige Hedgefonds gehen immer gewagtere Wetten ein, um zu den amerikanischen Aktienindizes aufschliessen zu können.

Stummer Zeuge sind die kreditfinanzierten Aktienkäufe, welche in New York zuletzt ein noch nie zuvor gesehenes Ausmass erreichten. Etwas salopp gesagt: Bei Aktien wird wieder kräftig auf Pump gezockt. Wenn das mal gut kommt...

Aktuelle Positionen Aktienfavoriten

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 18'075,61 ABB N 425 23,58 10'187,25 + 165,75 + 1,65 Prozent AMS I 650 8,98 10'440,00 + 6'399,08 +158,36 Prozent LafargeHolcim N 250 50,58 11'915,00 - 729,95 - 5,77 Prozent Nestlé N 90 111,00 9'106,20 - 883,80 - 8,85 Prozent Swatch Group N 200 41,62 8'716,00 + 392,00 + 4,71 Prozent UBS Group N 910 12,14 11'729,90 + 684,97 + 6,20 Prozent Klingelnberg N 411 24,30 7'809,00 - 2'178,30 - 21,81 Prozent OC Oerlikon N 1'275 10,26 10'901,25 - 2'184,00 - 16,70 Prozent Stadler Rail N 250 39,30 10'220,00 + 395,00 + 4,02 Prozent Total 109'100,21 + 9,10 Prozent

* Schlusskurse vom 30. November 2020

In der Teppich-Etage amerikanischer Unternehmen will man der Hausse hingegen so gar nicht trauen. Anders als im Frühling greifen die Firmenlenker kaum nach Aktien des eigenen Arbeitgebers. Gleichzeitig brechen die Aktienrückkäufe weg, wie ich gestern Dienstag im Insider-Briefing zu berichten wusste. Beides lässt tief blicken.

Während sich an der New Yorker Börse ein Rekord an den nächsten reiht, erweisen sich die letzten Wochen für den Swiss Market Index (SMI) unter dem Strich als ein Nullsummenspiel. Das mit dem bunten "Potpourri an Exzessen" gilt denn auch eher für New York als für die Zürcher Börse. Allerdings wissen wir ja: Wenn New York zweimal laut niest,...

Umso erfreulicher ist, dass meine Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2020 trotz einer hohen taktischen Barmittelquote von fast 20 Prozent im Laufe des Novembers kräftig an Kurswert zulegen konnten. Mittlerweile steht ein durchschnittliches Plus von 9,1 Prozent einem um gerade mal 0,2 Prozent höheren Swiss Performance Index (SPI) gegenüber. Stark entwickelte sich alles, was nicht mit Nestlé, Roche oder Novartis zu tun hatte.

Was Aussagen zu den einzelnen Aktienpositionen anbetrifft, so bitte ich um Geduld bis in die Altjahreswoche. Ich werde dann die für gewöhnlich nachrichtenarmen Tage nutzen, um auf die letzten 12 Monate zurückzublicken und um meine Schweizer Aktienfavoriten fürs Börsenjahr 2021 vorzustellen.

Bisherige Transaktionen Aktienfavoriten

Datum Titel Anzahl Kurs Total 27.12.2019 ABB N Kauf 425 23,58 Franken 10'050,50- 27.12.2019 LafargeHolcim N Kauf 185 53,90 Franken 10'000,50- 27.12.2019 Lonza N Kauf 28 355,50 Franken 9'983,00- 27.12.2019 Swatch Group I Kauf 37 269,80 Franken 10'011,60- 27.12.2019 Temenos N Kauf 65 154,05 Franken 10'042,25- 27.12.2019 UBS N Kauf 817 12,24 Franken 10'029,08- 27.12.2019 Ascom N Kauf 930 10,74 Franken 10'017,20- 27.12.2019 Klingelnberg N Kauf 411 24,39 Franken 10'016,30- 27.12.2019 OC Oelikon N Kauf 876 11,41 Franken 10'024,16- 11.02.2020 Put WTEA1V Kauf 3'250 0,25 Franken 874.00- 02.03.2020 Put WTEA1V Verkauf 3'250 0,58 Franken 1'856,00+ 02.03.2020 Swatch Group I Verkauf 37 223,20 Franken 8'229,40+ 02.03.2020 Swatch Group N Kauf 200 41,62 Franken 8'353,00- 26.03.2020 AMS I Kauf 540 9,27 Franken 5'034,80- 01.04.2020 AMS I Kauf 560 8,70 Franken 4'901,00- 09.04.2020 OC Oerlikon N Kauf 117 7,45 Franken 900,65- 24.04.2020 Put AMSBBZ Kauf 11'000 0,065 Franken 744,00- 30.04.2020 Put AMSBBZ Verkauf 11'000 0,03 Franken 301,00+ 04.05.2020 Lonza N Verkauf 28 431,00 Franken 12'039,00+ 26.05.2020 Temenos N Verkauf 65 149,20 Franken 9'669,00+ 26.05.2020 Stadler Rail N Kauf 250 39,30 Franken 9'854,00- 02.06.2020 AMS I Verkauf 450 15,55 Franken 6'968,50+ 02.06.2020 LafargeHolcim Kauf 65 41,13 Franken 2'702,45- 06.07.2020 OC Oerlikon N Kauf 282 7,87 Franken 2'248,34- 06.07.2020 UBS N Kauf 93 11,235 Franken 1'073,86- 29.07.2020 Nestlé N Kauf 90 111,00 Franken 10'019,00- 03.08.2020 Ascom N Verkauf 930 10,38 Franken 9'624,40+ 07.10.2020 AMS I Verkauf 200 22,08 Franken 4'387,00+