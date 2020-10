Der cash Insider berichtet im Insider Briefing börsentäglich von brandaktuellen Beobachtungen rund um den Schweizer Aktienmarkt und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv.

Die Musik spielt weiterhin an der Leitbörse in New York – und auch dort nur in einigen wenigen beliebten Einzelaktien wie etwa Apple, Microsoft oder Amazon. Dort allerdings spielt sie so laut, dass sie alles andere übertönt.

Wie mehrere voneinander unabhängige Quellen berichten, spielt einmal mehr der übermächtige Finanzinvestor Softbank seine fiesen Spielchen. Angeblich kaufte er an nur einem Handelstag Derivate auf die genannten Aktien mit einem Prämienvolumen in Höhe von nicht weniger als 200 Millionen Dollar. Doch nicht nur das. Diesmal scheinen es ihm auch Index-Derivate angetan zu haben. Insgesamt sollen die Japaner so über die letzten zwei Wochen Derivate mit einem Prämienvolumen in Milliardenhöhe aufgebaut und falsch oder unzureichend positionierte Marktakteure regelrecht in die Knie gezwungen haben. Ganz zur Freude der Trittbrettfahrer, wobei es sich bei letzteren vorwiegend um Kleinstanleger handeln dürfte.

Zur Erinnerung: Angeblich verdiente sich Softbank schon während den Sommermonaten mit ähnlichen Derivatwetten eine goldene Nase – bis Indiskretionen in die Medien durchsickerten, was dem Höhenflug von Microsoft, Amazon und Co. ein jähes Ende und den Trittbrettfahrern schmerzhafte Verluste bescherte. Diese hatten zuvor alleine im August Derivatbestände mit einem Prämienvolumen von 40 Milliarden Dollar aufgebaut.

Was der Kauf von Derivaten für die zugrundeliegende Aktie und die Börse bedeuten kann, wenn diese Derivate mit einem sogenannten "Delta-Hedge" abgesichert werden, so möchte ich auf meine Kolumne vom 10. September zum Thema "Was genau sich bei den amerikanischen Tech-Giganten abspielte" verweisen.

Bilanz der letzten Jahre

Jahr Aktienfavoriten SPI 2013 +40,1 Prozent +23,9 Prozent 2014 +11,4 Prozent +15,2 Prozent 2015 + 4,1 Prozent + 2,4 Prozent 2016 - 3,7 Prozent - 1,7 Prozent 2017 +23,6 Prozent +20,1 Prozent 2018 - 19,1 Prozent - 8,8 Prozent 2019 +25,4 Prozent +30,6 Prozent 2020* + 0,3 Prozent - 1,9 Prozent

* Schlusskurse vom 30. September 2020

Während in New York Indexavancen von zwei Prozent oder mehr an der Tagesordnung sind, ist an den europäischen Aktienmärkten "Treten an Ort" angesagt. Auch bei uns notiert der Swiss Market Index (SMI) unter dem Strich noch immer auf dem Stand vom Frühsommer.

Geld verdient weiterhin nur, wer auf die richtigen Einzelaktien setzt. Bis vor wenigen Wochen waren das noch die "üblichen Verdächtigen" wie Lonza, Zur Rose oder Givaudan. Doch immer öfter werden die diesjährigen Börsenschlusslichter wiederentdeckt. Ich denke da etwa an die Valoren des hochverschuldeten Reisehandelskonzerns Dufry, des Solarzulieferers Meyer Burger oder des wagemutigen Sensorenherstellers AMS. Alle diese Papiere verbuchten in den letzten Wochen prozentual zweistellige Kursgewinne. Meines Erachtens wäre es verfrüht, bereits jetzt von einem Favoritenwechsel zu sprechen. Ich behalte diesen noch jungen Trend jedoch genauestens im Auge.

Aktuelle Positionen Aktienfavoriten

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 13'386,61 ABB N 425 23,58 9'966,25 - 55,25 - 0,55 Prozent AMS I 650 8,98 13'604,95 + 7'768,07 +133,08 Prozent LafargeHolcim N 250 50,58 10'497,50 - 2'147,45 - 16,99 Prozent Nestlé N 90 111,00 9'840,60 - 149,40 - 1,49 Prozent Swatch Group N 200 41,62 8'280,00 - 44,00 - 0,52 Prozent UBS Group N 910 12,14 9'373,00 - 1'671,94 - 15,14 Prozent Klingelnberg N 411 24,30 6'432,15 - 3'555,15 - 35,60 Prozent OC Oerlikon N 1'275 10,26 9'371,25 - 3'714,90 - 28,39 Prozent Stadler Rail N 250 39,30 9'575,00 - 250,00 - 2,54 Prozent Total 100'327,31 + 0,33 Prozent

* Schlusskurse vom 30. September 2020

Und wenn wir schon beim Thema AMS sind, so kommen wir doch gleich auf meine Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2020 zu sprechen. Denn letztendlich verdanke ich es diesen Aktien, dass meine Aktienauswahl weiter an Boden gutmachen konnte. Mit Stand von Ende September errechnet sich gegenüber letzten Dezember gar ein leichtes Plus von 0,3 Prozent. Dem steht ein um 1,9 Prozent tieferer Swiss Performance Index (SPI) gegenüber.

Für meine Leserinnen und Leser kommt die kräftige Kurserholung beim Sensorenhersteller übrigens nicht überraschend. Kurz vor meinen Zypern-Ferien schrieb ich:

Was musste sich AMS-Chef Alexander Everke nicht alles anhören? Die milliardenschwere Übernahme von Osram Licht sei überzahlt, strategisch fragwürdig und zeuge gar ein bisschen von Grössenwahn. Und das sind noch die weniger groben Marktstimmen.

Doch nun zeichnet sich ab, dass die gerne und oft kritisierte Übernahme von Osram Licht gar eine glückliche Fügung sein könnte. Erst vor wenigen Tagen berichtete der Branchenprimus STMicroelectronics nämlich von einer kräftigen Belebung im Automobilzuliefergeschäft. Davon müsste eigentlich auch Osram Licht profitieren können. Gleichzeitig gäbe eine solche Belebung dem künftigen Mutterhaus AMS die Gelegenheit, sich zu einem guten Preis von nicht zum Kerngeschäft zählenden Geschäftsaktivitäten trennen zu können. Firmenchef Everke sollte vorsorglich schon mal die Ärmel hochkrempeln...

Ich nutze bei AMS die jüngste Kursstärke, um die besagte Position von 650 auf 450 Aktien und damit wieder auf ein vernünftiges Mass zurückzufahren. Den Erlös parkiere ich erst einmal bei den taktischen Barmitteln.

Vermutlich wird die in diesen Tagen anlaufende Quartalsberichterstattung für die eine oder andere Überraschung gut sein. Leider ist dabei wohl nicht nur mit positiven Überraschungen zu rechnen. Taktische Barmittel können da nicht schaden, um gegebenenfalls Zukäufe tätigen zu können.

Neugierig bin ich vor allem, wie ABB im zurückliegenden dritten Quartal abgeschnitten hat und ob bei der UBS wenigstens die Zahlenqualität überzeugen kann. Was mir bei ABB auffällt: Zum ersten Mal seit zwei Jahren warnt die ewig pessimistische J.P. Morgan im Vorfeld einer Ergebnisveröffentlichung nicht vor einer drohenden Enttäuschung. Wenn das mal nicht hoffen lässt...

...und sollte die RAG Stiftung in den nächsten Tagen ganz bei Stadler Rail aussteigen, werde ich im Rahmen meiner Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2020 erneut beherzt zugreifen. An Barmitteln mangelt es ja nicht.

Bisherige Transaktionen Aktienfavoriten

Datum Titel Anzahl Kurs Total 27.12.2019 ABB N Kauf 425 23,58 Franken 10'050,50- 27.12.2019 LafargeHolcim N Kauf 185 53,90 Franken 10'000,50- 27.12.2019 Lonza N Kauf 28 355,50 Franken 9'983,00- 27.12.2019 Swatch Group I Kauf 37 269,80 Franken 10'011,60- 27.12.2019 Temenos N Kauf 65 154,05 Franken 10'042,25- 27.12.2019 UBS N Kauf 817 12,24 Franken 10'029,08- 27.12.2019 Ascom N Kauf 930 10,74 Franken 10'017,20- 27.12.2019 Klingelnberg N Kauf 411 24,39 Franken 10'016,30- 27.12.2019 OC Oelikon N Kauf 876 11,41 Franken 10'024,16- 11.02.2020 Put WTEA1V Kauf 3'250 0,25 Franken 874.00- 02.03.2020 Put WTEA1V Verkauf 3'250 0,58 Franken 1'856,00+ 02.03.2020 Swatch Group I Verkauf 37 223,20 Franken 8'229,40+ 02.03.2020 Swatch Group N Kauf 200 41,62 Franken 8'353,00- 26.03.2020 AMS I Kauf 540 9,27 Franken 5'034,80- 01.04.2020 AMS I Kauf 560 8,70 Franken 4'901,00- 09.04.2020 OC Oerlikon N Kauf 117 7,45 Franken 900,65- 24.04.2020 Put AMSBBZ Kauf 11'000 0,065 Franken 744,00- 30.04.2020 Put AMSBBZ Verkauf 11'000 0,03 Franken 301,00+ 04.05.2020 Lonza N Verkauf 28 431,00 Franken 12'039,00+ 26.05.2020 Temenos N Verkauf 65 149,20 Franken 9'669,00+ 26.05.2020 Stadler Rail N Kauf 250 39,30 Franken 9'854,00- 02.06.2020 AMS I Verkauf 450 15,55 Franken 6'968,50+ 02.06.2020 LafargeHolcim Kauf 65 41,13 Franken 2'702,45- 06.07.2020 OC Oerlikon N Kauf 282 7,87 Franken 2'248,34- 06.07.2020 UBS N Kauf 93 11,235 Franken 1'073,86- 29.07.2020 Nestlé N Kauf 90 111,00 Franken 10'019,00- 03.08.2020 Ascom N Verkauf 930 10,38 Franken 9'624,40+