Wenden wir uns nun aber einem erfreulicheren Thema zu: Denn obwohl die Umschichtungen am ersten Handelstag des neuen Jahres aufgrund von Kursverwerfungen bei hiesigen Wachstumswerten einiges gekostet haben, liegen meine Schweizer Aktienfavoriten für 2024 seit Jahresbeginn mit 1,81 Prozent im Plus. Das deckt sich in etwa mit dem um 1,58 Prozent höheren Swiss Performance Index (SPI).

Mit den Valoren des Pharmazulieferers Lonza (+22 Prozent) findet man den diesjährigen SMI-Überflieger genauso unter meinen Favoriten wie das Schlusslicht Sika (-12 Prozent). Weshalb der Bauchemiehersteller an der Börse derart unter die Räder geriet, will sich mir nicht so recht erschliessen.

Zugegeben: Der erstarkte Franken hinterliess im Schlussquartal letzten Jahres gewisse Spuren in der Umsatzentwicklung. Und auch das organische Wachstum fiel etwas tiefer als erwartet aus. Dennoch wurden die operativen Gewinnvorgaben durch das Unternehmen bestätigt.

Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende November Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 8'225 Lonza N 29 353,24 12'404 + 2'090 +20,3 % Roche GS 41 244,50 10'057 + 106 + 1,1 % Sandoz N 365 28,13 10'883 + 610 + 5,9 % Sika N 40 273,30 9'484 - 1'311 - 12,2 % UBS N 326 25,68 8'465 + 102 + 1,2 % Baloise N 39 132,51 5'366 + 225 + 4,4 % Cosmo Pharma N 95 54,38 6'048 + 909 +17,7 % Helvetia N 70 115,96 8'782 + 642 + 7,9 % Julius Bär N 109 47,10 5'156 + 22 + 0,4 % Medmix N 276 18,91 4'777 - 444 - 8,5 % Oerlikon N 2'197 3,79 8'297 - 23 - 0,3 % SoftwareOne N 505 16,26 8'218 + 0 + 0,0 % Total 106'162 + 2,11 % * Schlusskurse vom 31. Januar 2024

Nun, da sich in vielen Weltregionen die Anhaltspunkte für eine Eintrübung der Baukonjunktur häufen, könnte sich die oft kritisierte Übernahme des früheren BASF-Bauchemiegeschäfts als Glücksfall erweisen. Durch die milliardenschwere Übernahme hat sich die Preisgestaltungsmacht Sikas weiter verbessert. Ausserdem wird das Synergiepotenzial sträflich unterschätzt.

Wichtige Erkenntnisse erhoffe ich mir von der Veröffentlichung des detaillierten Jahresergebnisses vom 16. Februar. Die Erwartungen an die letztjährige Gewinnentwicklung und die Finanzziele für dieses Jahr sind momentan eher gedrückt. Das wiederum könnte sich an diesem Tag als Vorteil erweisen. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass sich die Aktien von Sika Ende Jahr noch am SMI-Tabellenende wiederfinden werden.

Neben den Valoren von Lonza schneiden auch jene von Cosmo Pharmaceuticals seit Jahresbeginn sehr erfreulich ab. Beim Unternehmen schwingt noch immer etwas Fantasie in Sachen künstliche Intelligenz mit. Erst im Dezember wurde eine Zusammenarbeit mit der amerikanischen Medtronic bei KI-gestützten Endoskopien vertieft. Diese Zusammenarbeit sieht neben einer Vorauszahlung von 100 Millionen Dollar auch Meilensteinzahlungen in derselben Höhe vor.

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebten die Aktionärinnen und Aktionäre von SoftwareOne. Nachdem der Verwaltungsrat dem unverbindlichen Barangebot der amerikanischen Bain Capital in Höhe von 18,80 Franken je Aktie eine endgültige Absage erteilte, trat er damit eine kleinere Kurslawine los. Dass die letztjährigen Finanzziele allen Unkenrufen zum Trotz bestätigt wurden, verhinderte noch schlimmeres. Mittlerweile konnten die Valoren wieder Boden gutmachen.

Wenn SoftwareOne am 15. Februar das Jahresergebnis vorlegt, lädt der Anbieter von Cloud-Lösungen auch gleich zum Investorentag. Experten zufolge liesse der freie Cash Flow eine Dividendenerhöhung auf bis zu einem Franken je Aktie oder Aktienrückkäufe zu. Man darf deshalb gespannt sein. Meines Erachtens steht das Unternehmen nun nämlich auch den Ankeraktionären gegenüber in der Pflicht.

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524-



