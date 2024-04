Bilanz der Aktienfavoriten der letzten Jahre Jahr Aktienfavoriten** SPI 2013 +40,1 % +23,9 % 2014 +11,4 % +15,2 % 2015 + 4,1 % + 2,4 % 2016 - 3,7 % - 1,7 % 2017 +23,6 % +20,1 % 2018 - 19,1 % - 8,8 % 2019 +25,4 % +30,6 % 2020 + 9,8 % + 3,1 % 2021 +10,0 % +23,4 % 2022 - 17,2 % - 16,5 % 2023 + 3,9 % + 6,0 % 2024* + 7,5 % + 6,0 % * Schlusskurse vom 28. März 2024

** Entwicklung vor anfallenden Kosten

Ganz anders in New York. Dort sorgt das viele ausländische Geld für so etwas wie Casino-Stimmung unter den lokalen Aktienmarktakteuren. Wie die dortige Beratungsfirma Refinitiv berichtet, ist die durchschnittliche Haltezeit für Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) zuletzt auf wenige Monate und damit auf den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebungen im Schicksalsjahr 1929 gesunken. Zum Vergleich: Selbst auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Frühsommer 2001 betrug die durchschnittliche Haltefrist mehr als ein Jahr.