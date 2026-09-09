Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 31. August

Titel Anzahl Einstand Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 11'355 Amrize N 332 43,46 35,13 11'663 - 19,2 Prozent Lonza N 31 538,35 576,60 17'875 + 7,1 Prozent Nestlé N 205 78,85 78,82 16'158 + 0,0 Prozent Partners Group N 15 975,37 732,80 10'992 - 24,9 Prozent Sandoz N 194 57,87 67,92 13'176 +17,4 Prozent SGS N 152 90,55 92,76 14'100 + 2,4 Prozent Sika N 51 158,20 192,05 9'795 +21,4 Prozent Belimo N 8 769,40 855,00 6'840 +11,1 Prozent Dätwyler I 46 161,33 133,80 6'155 - 17,1 Prozent Julius Bär N 102 62,28 75,22 7'672 +20,8 Prozent R&S Group N 261 15,97 19,12 4'990 +19,7 Prozent Skan N 128 51,30 64,70 8'282 +26,1 Prozent Total 139'072 + 4,1 Prozent

* Schlusskurse vom 31. August 2026

Eine Enttäuschung bleiben die Aktien der Partners Group. Die Valoren des Risikokapitalspezialisten verharren hartnäckig am Ende der diesjährigen SMI-Rangliste – obschon der Zahlenkranz für die erste Jahreshälfte den Erwartungen der Analysten mehr oder weniger gerecht werden konnte.

Dass die Aktien am Tag der Ergebnisveröffentlichung dennoch mit einem Minus von mehr als sieben Prozent abgestraft wurden, dürfte denn auch der tieferen Zielbandbreite für die erfolgsabhängigen Erträge geschuldet gewesen sein. Diese sollen im laufenden Jahr nur noch 20 bis 25 Prozent der Gesamteinnahmen betragen.

Auch der Rücktritt von Firmenchef David Layton nach nicht weniger als acht Jahren dürfte nicht gerade als eine vertrauensbildende Massnahme in die jüngere Firmengeschichte eingehen. Mit Roberto Cagnati und Juri Jenker teilen sich künftig zwei «Veteranen» den Chefsessel.

Ich begegnete dieser Personalrochade mit folgenden Worten:

[Cagnati und Jenker] sind nun gefordert, wollen sie nicht nur das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre zurückgewinnen, sondern auch jenes der Kundinnen und Kunden. Mit einem Wechsel an der Unternehmensspitze alleine ist es jedenfalls nicht getan.

...und weiter...

Ausserdem hatten sich einige Aktienmarktakteure wohl die Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms erhofft. Auf konkrete Pläne wartet man bis heute vergeblich.

In den Tagen nach der Ergebnisveröffentlichung ging bei der SIX Swiss Exchange die Meldung über zwei Titelkäufe aus der Chef-Etage ein. Mit einem Gesamtwert von gerade einmal 540'000 Franken muten diese beiden Transaktionen fast schon mager an – zumindest im Vergleich mit früheren Titelkäufen.

Interessant erscheint mir, dass die Aktionärsgruppe um Mitgründer «Fredy» Gantner neuerdings etwas mehr als 5,2 Prozent der Stimmen hält. Gegenüber der letzten Offenlegungsmeldung von Ende April – damals wurde der SIX ein Stimmenanteil von 5,1 Prozent gemeldet – entspricht das einem leichten Ausbau des Aktienpakets.

An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf den Sandoz-Investorentag von gestern Dienstag zu sprechen kommen. Der Hersteller von Nachahmermedikamenten will den Jahresumsatz bis Ende 2035 auf mehr als 22 Milliarden Dollar verdoppeln und strebt bis dahin eine Verbesserung der operativen Kerngewinnmarge (EBITDA) auf über 30 Prozent an. Ausgangsbasis ist das vergangene Geschäftsjahr, als das Unternehmen bei einem Umsatz von 11,2 Milliarden Dollar einen operativen Kerngewinn in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar erzielte.

Zugegeben: Bei den Ambitionen von Sandoz für das Jahr 2035 handelt es sich noch um viel Zukunftsmusik. Ähnliches liesse sich auch über das Ziel sagen, im Rahmen des Programms «Bio100» bis Ende 2040 mehr als 100 Biosimilars im Angebot zu haben.

Berechnungen des für Kepler Cheuvreux tätigen Analysten Nicolas Pauillac zufolge lässt sich von diesen Zielen für 2035 auf einen Jahresumsatz mit Biosimilars von 12,2 Milliarden Dollar schliessen. Das wiederum liegt weit über seinen bisherigen Schätzungen von 9,6 Milliarden Dollar. Noch nicht in die angestrebten 12,2 Milliarden Dollar mit eingerechnet sind mögliche Nachahmerpräparate auf dem Gebiet der GLP1-Wirkstoffe. Sprich: In diesem Zusammenhang besteht sogar noch Luft nach oben.

Für mich sind und bleiben die Aktien von Sandoz ein fester Bestandteil meiner Schweizer Aktienfavoriten – vermutlich weit über den nahenden Jahreswechsel hinaus. Es gibt sie also noch, die Lichtblicke bei meinen Favoriten.

Transaktionen Aktienfavoriten 2026

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2025 UBS N (neue Favoriten) Verkauf 328 36,96 Franken 12'123+ 30.12.2025 Dätwyler I (neue Favoriten) Verkauf 33 163,00 Franken 5'379+ 30.12.2025 VAT Group N (neue Favoriten) Verkauf 20 385,90 Franken 7'718+ 30.12.2025 Comet N (neue Favoriten) Verkauf 23 225,00 Franken 5'175+ 30.12.2025 R&S Group N (neue Favoriten) Kauf 420 15,82 Franken 6'644- 30.12.2025 Nestlé N (neue Favoriten) Kauf 15 78,74 Franken 1'181- 30.12.2025 Roche GS (neue Favoriten) Verkauf 33 328,20 Franken 10'831+ 30.12.2025 Sandoz N (neue Favoriten) Verkauf 24 57,84 Franken 1'388+ 30.12.2025 Sika N (neue Favoriten) Kauf 3 162,80 Franken 488- 30.12.2025 Adecco N (neue Favoriten) Verkauf 254 23,12 Franken 5'872+ 30.12.2025 Julius Bär N (neue Favoriten) Verkauf 20 62,40 Franken 1'248+ 30.12.2025 Medmix N (neue Favoriten) Verkauf 531 11,24 Franken 5'966+ 30.12.2025 Oerlikon N (neue Favoriten) Verkauf 2'141 3,23 Franken 6'915+ 30.12.2025 Amrize N (neue Favoriten) Kauf 90 43,57 Franken 3'921- 30.12.2025 Lonza N (neue Favoriten) Kauf 14 537,80 Franken 7'520- 30.12.2025 SGS N (neue Favoriten) Kauf 146 90,86 Franken 13'266- 30.12.2025 Partners Group N (neue Favoriten) Kauf 14 982,40 Franken 13'754- 30.12.2025 Belimo N (neue Favoriten) Kauf 9 781,00 Franken 7'029- 30.12.2025 Skan N (neue Favoriten) Kauf 126 52,80 Franken 6'653- 25.03.2026 Dätwyler I (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 142,20 Franken 142- 26.03.2026 Sika N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 132,00 Franken 132- 01.04.2026 Nestlé N (Rebalancing) Verkauf 9 79,10 Franken 712+ 01.04.2026 Partners Group N (Rebalancing) Kauf 1 877,00 Franken 877- 01.04.2026 SGS N (Rebalancing) Kauf 4 85,60 Franken 342- 01.04.2026 Sika N (Rebalancing) Kauf 8 134,50 Franken 1'076- 01.04.2026 Belimo N (Rebalancing) Kauf 1 665,00 Franken 665- 01.04.2026 Dätwyler I (Rebalancing) Kauf 3 147,00 Franken 441- 01.04.2026 Skan N (Rebalancing) Kauf 24 43,41 Franken 1'041- 01.04.2026 Amrize N (Rebalancing) Verkauf 14 45,25 Franken 634- 01.04.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 25 64,42 Franken 1'611+ 01.04.2026 R&S Group N (Rebalancing) Verkauf 111 21,64 Franken 2'402+ 01.04.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Kauf 2 60,00 Franken 120- 13.04.2026 Sandoz N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 64,15 Franken 64- 13.04.2026 Julius Bär N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 59,68 Franken 179- 20.04.2026 Nestlé N (Wiederanlage Dividende) Kauf 5 76,06 Franken 380- 24.04.2026 Amrize N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 44,44 Franken 133- 11.05.2026 R&S Group N (Wiederanlage Dividende) Kauf 4 27,48 Franken 110- 01.07.2026 Amrize N (Rebalancing) Kauf 38 42,49 Franken 1'615- 01.07.2026 Lonza N (Rebalancing) Kauf 1 555,00 Franken 555- 01.07.2026 Nestlé N (Rebalancing) Kauf 6 82,26 Franken 494- 01.07.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 12 72,54 Franken 870+ 01.07.2026 Sika N (Rebalancing) Verkauf 7 167,25 Franken 1'171+ 01.07.2026 Belimo N (Rebalancing) Verkauf 2 915,50 Franken 1'831+ 01.07.2026 Dätwyler N (Rebalancing) Kauf 1 155,00 Franken 155- 01.07.2026 R&S Group N (Rebalancing) Verkauf 52 27,26 Franken 1'418- 01.07.2026 SGS N (Rebalancing) Verkauf 1 93,14 Franken 93+ 01.07.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Verkauf 10 69,98 Franken 700+ 01.07.2026 Skan N (Rebalancing) Verkauf 22 54,90 Franken 1'208+

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