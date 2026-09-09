Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
+++
Meine Schweizer Aktienfavoriten für 2026 konnten im August zwar sowohl absolut als auch gegenüber dem Swiss Performance Index (SPI) etwas Boden gutmachen. Allerdings bleiben sie mit einem durchschnittlichen Plus von 4,6 Prozent seit Jahresbeginn noch immer weit hinter dem um 10,4 Prozent höheren Gesamtmarkt zurück – und das zu einem Zeitpunkt, an dem das Jahresende unaufhaltsam näher rückt. Für mich bleibt die bisherige Kursbilanz eine persönliche Niederlage.
Ausserdem gesellen sich zum diesjährigen SMI-Schlusslicht Partners Group (-25 Prozent) mit den Valoren von Amrize (-19 Prozent) und Dätwyler (-17 Prozent) gleich zwei weitere «Sorgenkinder». Seit Ende August hat sich die Kursschwäche bei diesen Aktien sogar noch akzentuiert.
Bei Amrize stelle ich fest, dass die Analysten ihre Geduld mit Firmenchef Jan Jenisch zusehends verlieren. Nach der überraschenden Reduktion der diesjährigen Gewinnvorgaben und dem Bruch Jenischs mit seinem Finanzchef Baris Oran nach weniger als fünf Monaten treffen sogar erste Verkaufsempfehlungen ein. So sieht die Bank of America die Aktien etwa auf 32 Franken abtauchen.
Momentan findet sich der Baumaterialhersteller auf der diesjährigen SMI-Rangliste mit einem Minus von gut 20 Prozent auf dem zweitletzten Platz wieder. Bei Kursen um die 32 Franken würde er der Partners Group die Rolle des Schlusslichts vermutlich streitig machen.
Sowieso bleibt die Abspaltung von Holcim aus Sicht der Amrize-Aktionäre den Erwartungen vieles schuldig. Denn während die Valoren des ehemaligen Mutterhauses aus Zug mit knapp 72 Franken weit über dem rechnerischen Referenzpreis von 47,60 Franken vom Abend vor der Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts notieren, liegen jene von Amrize weit unter dem seinerzeitigen Referenzpreis von 46,08 Franken. Eine Schmach für Jenisch und seine Mitaktionäre.
Ein kleiner Trost bleibt den nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionärinnen und Aktionären: Der Amrize-Chef selbst ist ebenfalls bis über beide Ohren investiert. Die Rede ist von Beständen in Höhe von mehr als 100 Millionen Franken. Nicht zuletzt deshalb dürfte auch er daran interessiert sein, dass die Aktien möglichst bald zum Fliegen kommen.
Vergangene Woche wurden der amerikanischen Börsenaufsicht SEC gleich zwei kleinere Titelkäufe seitens des Firmenchefs höchstpersönlich im Gesamtbetrag von 1,1 Millionen Franken gemeldet. Neuerdings hält er gemeinsam mit seiner Gattin rund 2,29 Millionen Aktien mit einem Marktwert von knapp 80 Millionen Franken. Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen weitere Transaktionen bekannt werden. Harren wir doch mal der Dinge, die da noch kommen mögen.
Bilanz der Aktienfavoriten der letzten Jahre
|Jahr
|Aktienfavoriten**
|SPI
|2013
|+40,1 Prozent
|+23,9 Prozent
|2014
|+11,4 Prozent
|+15,2 Prozent
|2015
|+ 4,1 Prozent
|+ 2,4 Prozent
|2016
|- 3,7 Prozent
|- 1,7 Prozent
|2017
|+23,6 Prozent
|+20,1 Prozent
|2018
|- 19,1 Prozent
|- 8,8 Prozent
|2019
|+25,4 Prozent
|+30,6 Prozent
|2020
|+ 9,8 Prozent
|+ 3,1 Prozent
|2021
|+10,0 Prozent
|+23,4 Prozent
|2022
|- 17,2 Prozent
|- 16,5 Prozent
|2023
|+ 3,9 Prozent
|+ 6,0 Prozent
|2024
|+ 7,6 Prozent
|+ 7,6 Prozent
|2025
|+22,8 Prozent
|+17,8 Prozent
|2026*
|+ 4,6 Prozent
|+10,4 Prozent
* Schlusskurse vom 31. August 2026
** Entwicklung vor anfallenden Kosten und unter zeitnaher Wiederanlage der Nettodividende
Anders als bei Amrize liegen die Gründe für den Aktienkurszerfall bei Dätwyler nicht ganz so offensichtlich auf der Hand. Zugegeben: Ein Ruhmesblatt war die Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte nicht. Mit 582,7 Millionen Franken lag der Umsatz zwar etwas über den durchschnittlich von Analysten erwarteten 573,8 Millionen Franken. Dennoch fiel der operative Gewinn (EBIT) mit 75,7 Millionen Franken tiefer als erhofft aus.
In Bezug auf die zweite Jahreshälfte will sich das Industrieunternehmen noch immer nicht so recht in die Karten blicken lassen. Folglich konnte es auch mit dem verklausulierten Ausblick nicht punkten.
Meines Erachtens ist die jüngste Kursschwäche nicht zuletzt der Angst vor einem Abschwung in der Automobilindustrie geschuldet. Dieser Geschäftszweig steuerte im vergangenen Jahr immerhin etwas mehr als 25 Prozent zum Gruppenumsatz bei. Unter Firmenchef Volker Cwielong wurden in der Vergangenheit Massnahmen eingeleitet, um vom Automobilzuliefer-Geschäft wegzudiversifizieren. Diesbezüglich ist vermutlich aber noch Geduld gefordert. Geduld, die die Börse vorerst nicht aufzubringen bereit ist.
Kommen wir an dieser Stelle auf die R&S Group zu sprechen. Das Unternehmen trennt sich von Firmenchef Eduardo Terzi – und das nach gerade einmal etwas mehr als einem Jahr. Die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen, wie sich der Medienmitteilung entnehmen lässt. Ein Nachfolger kann der Transformatorenhersteller der Öffentlichkeit allerdings noch nicht präsentieren. Bis ein solcher gefunden werden kann, übernimmt Finanzchef Matthias Weibel interimistisch die Leitung.
Für mich kommen diese Neuigkeiten nicht überraschend, war Terzi doch angetreten, um das Anlegervertrauen zurückzugewinnen. Spätestens nach der einschneidenden Gewinnwarnung vom November dürfte das unter ihm dann aber schlichtweg nicht mehr möglich gewesen sein. Analysten wie etwa Florian Sager von der Zürcher Kantonalbank begrüssen daher den Entscheid des Verwaltungsrats und hoffen nun auf eine dauerhaftere Nachfolgelösung sowie auf einen klaren Neuanfang.
Mein persönliches Interesse gilt nun dem Investorentag vom 4. November. Wird Weibel als Interims-Chef durch die Veranstaltung führen – oder hat der Transformatorenhersteller bis dahin einen Nachfolger gefunden? Wir werden es sehen. Beruhigend erscheint mir, dass die Auftragsbücher der R&S Group mit knapp 358 Millionen Franken gut gefüllt sind. Nun gilt es, diese Aufträge in Umsätze und möglichst hohe Gewinne umzumünzen.
Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 31. August
|Titel
|Anzahl
|Einstand
|Stand aktuell
|akt. Wert*
|G/V
|Barmittel
|11'355
|Amrize N
|332
|43,46
|35,13
|11'663
|- 19,2 Prozent
|Lonza N
|31
|538,35
|576,60
|17'875
|+ 7,1 Prozent
|Nestlé N
|205
|78,85
|78,82
|16'158
|+ 0,0 Prozent
|Partners Group N
|15
|975,37
|732,80
|10'992
|- 24,9 Prozent
|Sandoz N
|194
|57,87
|67,92
|13'176
|+17,4 Prozent
|SGS N
|152
|90,55
|92,76
|14'100
|+ 2,4 Prozent
|Sika N
|51
|158,20
|192,05
|9'795
|+21,4 Prozent
|Belimo N
|8
|769,40
|855,00
|6'840
|+11,1 Prozent
|Dätwyler I
|46
|161,33
|133,80
|6'155
|- 17,1 Prozent
|Julius Bär N
|102
|62,28
|75,22
|7'672
|+20,8 Prozent
|R&S Group N
|261
|15,97
|19,12
|4'990
|+19,7 Prozent
|Skan N
|128
|51,30
|64,70
|8'282
|+26,1 Prozent
|Total
|139'072
|+ 4,1 Prozent
* Schlusskurse vom 31. August 2026
Eine Enttäuschung bleiben die Aktien der Partners Group. Die Valoren des Risikokapitalspezialisten verharren hartnäckig am Ende der diesjährigen SMI-Rangliste – obschon der Zahlenkranz für die erste Jahreshälfte den Erwartungen der Analysten mehr oder weniger gerecht werden konnte.
Dass die Aktien am Tag der Ergebnisveröffentlichung dennoch mit einem Minus von mehr als sieben Prozent abgestraft wurden, dürfte denn auch der tieferen Zielbandbreite für die erfolgsabhängigen Erträge geschuldet gewesen sein. Diese sollen im laufenden Jahr nur noch 20 bis 25 Prozent der Gesamteinnahmen betragen.
Auch der Rücktritt von Firmenchef David Layton nach nicht weniger als acht Jahren dürfte nicht gerade als eine vertrauensbildende Massnahme in die jüngere Firmengeschichte eingehen. Mit Roberto Cagnati und Juri Jenker teilen sich künftig zwei «Veteranen» den Chefsessel.
Ich begegnete dieser Personalrochade mit folgenden Worten:
[Cagnati und Jenker] sind nun gefordert, wollen sie nicht nur das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre zurückgewinnen, sondern auch jenes der Kundinnen und Kunden. Mit einem Wechsel an der Unternehmensspitze alleine ist es jedenfalls nicht getan.
...und weiter...
Ausserdem hatten sich einige Aktienmarktakteure wohl die Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms erhofft. Auf konkrete Pläne wartet man bis heute vergeblich.
In den Tagen nach der Ergebnisveröffentlichung ging bei der SIX Swiss Exchange die Meldung über zwei Titelkäufe aus der Chef-Etage ein. Mit einem Gesamtwert von gerade einmal 540'000 Franken muten diese beiden Transaktionen fast schon mager an – zumindest im Vergleich mit früheren Titelkäufen.
Interessant erscheint mir, dass die Aktionärsgruppe um Mitgründer «Fredy» Gantner neuerdings etwas mehr als 5,2 Prozent der Stimmen hält. Gegenüber der letzten Offenlegungsmeldung von Ende April – damals wurde der SIX ein Stimmenanteil von 5,1 Prozent gemeldet – entspricht das einem leichten Ausbau des Aktienpakets.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf den Sandoz-Investorentag von gestern Dienstag zu sprechen kommen. Der Hersteller von Nachahmermedikamenten will den Jahresumsatz bis Ende 2035 auf mehr als 22 Milliarden Dollar verdoppeln und strebt bis dahin eine Verbesserung der operativen Kerngewinnmarge (EBITDA) auf über 30 Prozent an. Ausgangsbasis ist das vergangene Geschäftsjahr, als das Unternehmen bei einem Umsatz von 11,2 Milliarden Dollar einen operativen Kerngewinn in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar erzielte.
Zugegeben: Bei den Ambitionen von Sandoz für das Jahr 2035 handelt es sich noch um viel Zukunftsmusik. Ähnliches liesse sich auch über das Ziel sagen, im Rahmen des Programms «Bio100» bis Ende 2040 mehr als 100 Biosimilars im Angebot zu haben.
Berechnungen des für Kepler Cheuvreux tätigen Analysten Nicolas Pauillac zufolge lässt sich von diesen Zielen für 2035 auf einen Jahresumsatz mit Biosimilars von 12,2 Milliarden Dollar schliessen. Das wiederum liegt weit über seinen bisherigen Schätzungen von 9,6 Milliarden Dollar. Noch nicht in die angestrebten 12,2 Milliarden Dollar mit eingerechnet sind mögliche Nachahmerpräparate auf dem Gebiet der GLP1-Wirkstoffe. Sprich: In diesem Zusammenhang besteht sogar noch Luft nach oben.
Für mich sind und bleiben die Aktien von Sandoz ein fester Bestandteil meiner Schweizer Aktienfavoriten – vermutlich weit über den nahenden Jahreswechsel hinaus. Es gibt sie also noch, die Lichtblicke bei meinen Favoriten.
Transaktionen Aktienfavoriten 2026
|Datum
|Titel
|Anzahl
|Kurs
|Total
|30.12.2025
|UBS N (neue Favoriten)
|Verkauf
|328
|36,96
|Franken
|12'123+
|30.12.2025
|Dätwyler I (neue Favoriten)
|Verkauf
|33
|163,00
|Franken
|5'379+
|30.12.2025
|VAT Group N (neue Favoriten)
|Verkauf
|20
|385,90
|Franken
|7'718+
|30.12.2025
|Comet N (neue Favoriten)
|Verkauf
|23
|225,00
|Franken
|5'175+
|30.12.2025
|R&S Group N (neue Favoriten)
|Kauf
|420
|15,82
|Franken
|6'644-
|30.12.2025
|Nestlé N (neue Favoriten)
|Kauf
|15
|78,74
|Franken
|1'181-
|30.12.2025
|Roche GS (neue Favoriten)
|Verkauf
|33
|328,20
|Franken
|10'831+
|30.12.2025
|Sandoz N (neue Favoriten)
|Verkauf
|24
|57,84
|Franken
|1'388+
|30.12.2025
|Sika N (neue Favoriten)
|Kauf
|3
|162,80
|Franken
|488-
|30.12.2025
|Adecco N (neue Favoriten)
|Verkauf
|254
|23,12
|Franken
|5'872+
|30.12.2025
|Julius Bär N (neue Favoriten)
|Verkauf
|20
|62,40
|Franken
|1'248+
|30.12.2025
|Medmix N (neue Favoriten)
|Verkauf
|531
|11,24
|Franken
|5'966+
|30.12.2025
|Oerlikon N (neue Favoriten)
|Verkauf
|2'141
|3,23
|Franken
|6'915+
|30.12.2025
|Amrize N (neue Favoriten)
|Kauf
|90
|43,57
|Franken
|3'921-
|30.12.2025
|Lonza N (neue Favoriten)
|Kauf
|14
|537,80
|Franken
|7'520-
|30.12.2025
|SGS N (neue Favoriten)
|Kauf
|146
|90,86
|Franken
|13'266-
|30.12.2025
|Partners Group N (neue Favoriten)
|Kauf
|14
|982,40
|Franken
|13'754-
|30.12.2025
|Belimo N (neue Favoriten)
|Kauf
|9
|781,00
|Franken
|7'029-
|30.12.2025
|Skan N (neue Favoriten)
|Kauf
|126
|52,80
|Franken
|6'653-
|25.03.2026
|Dätwyler I (Wiederanlage Dividende)
|Kauf
|1
|142,20
|Franken
|142-
|26.03.2026
|Sika N (Wiederanlage Dividende)
|Kauf
|1
|132,00
|Franken
|132-
|01.04.2026
|Nestlé N (Rebalancing)
|Verkauf
|9
|79,10
|Franken
|712+
|01.04.2026
|Partners Group N (Rebalancing)
|Kauf
|1
|877,00
|Franken
|877-
|01.04.2026
|SGS N (Rebalancing)
|Kauf
|4
|85,60
|Franken
|342-
|01.04.2026
|Sika N (Rebalancing)
|Kauf
|8
|134,50
|Franken
|1'076-
|01.04.2026
|Belimo N (Rebalancing)
|Kauf
|1
|665,00
|Franken
|665-
|01.04.2026
|Dätwyler I (Rebalancing)
|Kauf
|3
|147,00
|Franken
|441-
|01.04.2026
|Skan N (Rebalancing)
|Kauf
|24
|43,41
|Franken
|1'041-
|01.04.2026
|Amrize N (Rebalancing)
|Verkauf
|14
|45,25
|Franken
|634-
|01.04.2026
|Sandoz N (Rebalancing)
|Verkauf
|25
|64,42
|Franken
|1'611+
|01.04.2026
|R&S Group N (Rebalancing)
|Verkauf
|111
|21,64
|Franken
|2'402+
|01.04.2026
|Julius Bär N (Rebalancing)
|Kauf
|2
|60,00
|Franken
|120-
|13.04.2026
|Sandoz N (Wiederanlage Dividende)
|Kauf
|1
|64,15
|Franken
|64-
|13.04.2026
|Julius Bär N (Wiederanlage Dividende)
|Kauf
|3
|59,68
|Franken
|179-
|20.04.2026
|Nestlé N (Wiederanlage Dividende)
|Kauf
|5
|76,06
|Franken
|380-
|24.04.2026
|Amrize N (Wiederanlage Dividende)
|Kauf
|3
|44,44
|Franken
|133-
|11.05.2026
|R&S Group N (Wiederanlage Dividende)
|Kauf
|4
|27,48
|Franken
|110-
|01.07.2026
|Amrize N (Rebalancing)
|Kauf
|38
|42,49
|Franken
|1'615-
|01.07.2026
|Lonza N (Rebalancing)
|Kauf
|1
|555,00
|Franken
|555-
|01.07.2026
|Nestlé N (Rebalancing)
|Kauf
|6
|82,26
|Franken
|494-
|01.07.2026
|Sandoz N (Rebalancing)
|Verkauf
|12
|72,54
|Franken
|870+
|01.07.2026
|Sika N (Rebalancing)
|Verkauf
|7
|167,25
|Franken
|1'171+
|01.07.2026
|Belimo N (Rebalancing)
|Verkauf
|2
|915,50
|Franken
|1'831+
|01.07.2026
|Dätwyler N (Rebalancing)
|Kauf
|1
|155,00
|Franken
|155-
|01.07.2026
|R&S Group N (Rebalancing)
|Verkauf
|52
|27,26
|Franken
|1'418-
|01.07.2026
|SGS N (Rebalancing)
|Verkauf
|1
|93,14
|Franken
|93+
|01.07.2026
|Julius Bär N (Rebalancing)
|Verkauf
|10
|69,98
|Franken
|700+
|01.07.2026
|Skan N (Rebalancing)
|Verkauf
|22
|54,90
|Franken
|1'208+
Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert. Jeweils rund um das Quartalsende herum nimmt der Partner Leonteq ein Rebalancing der Aktienpositionen vor.
|Der cash Insider nimmt Marktgerüchte sowie Strategie-, Branchen- oder Unternehmensstudien auf und interpretiert diese. Marktgerüchte werden bewusst nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Gerüchte, Spekulationen und alles, was Händler und Marktteilnehmer interessiert, sollen rasch an die Leser weitergegeben werden. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Verantwortung übernommen. Die persönliche Meinung des cash Insiders muss sich nicht mit derjenigen der cash-Redaktion decken. Der cash Insider ist selber an der Börse aktiv. Nur so kann er die für diese Art von Nachrichten notwendige Marktnähe erreichen. Die geäusserten Meinungen stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen an die Leserschaft dar.