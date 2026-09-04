SMI-Schwergewicht rettet dem Schweizer Aktienmarkt die Wochenbilanz

Aber bleiben wir doch gleich beim Risikokapitalspezialisten aus dem steuergünstigen Baar. Denn am Dienstag wartete dieser als letztes Grossunternehmen aus dem SMI mit dem Ergebnis für die erste Jahreshälfte auf. Während sich der Zahlenkranz in etwa im Rahmen der Erwartungen bewegte, stiess die Reduktion der diesjährigen Zielbandbreite für die erfolgsabhängigen Erträge auf 20 bis 25 Prozent der Gesamteinnahmen den Anlegern sauer auf. Bei Börsenschluss resultierte alleine an diesem Tag ein sattes Minus von gut sieben Prozent.