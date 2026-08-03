Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 31. Juli

Titel Anzahl Einstand Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 11'355 Amrize N 332 43,46 39,68 13'174 - 8,7 Prozent Lonza N 31 538,35 562,20 17'428 + 4,4 Prozent Nestlé N 205 78,85 81,01 16'607 + 2,7 Prozent Partners Group N 15 975,37 672,00 10'080 - 31,1 Prozent Sandoz N 194 57,87 65,76 12'757 +13,6 Prozent SGS N 152 90,55 95,78 14'559 + 5,8 Prozent Sika N 51 158,20 181,85 9'274 +14,9 Prozent Belimo N 8 769,40 840,00 6'720 + 9,2 Prozent Dätwyler I 46 161,33 137,40 6'320 - 14,8 Prozent Julius Bär N 102 62,28 70,88 7'230 +13,8 Prozent R&S Group N 261 15,97 20,92 5'460 +31,0 Prozent Skan N 128 51,30 58,50 7'488 +14,0 Prozent Total 138'453 + 4,1 Prozent

* Schlusskurse vom 31. Juli 2026

Viel Rendite kosteten neben den Aktien von Sandoz auch jene von Belimo und der R&S Group. Bei Belimo liegt das Halbjahresergebnis bereits vor. Dieses kann sich sehen lassen. Mit 676 Millionen Franken setzte der Automationsanbieter gut 20 Prozent mehr um als in der Vorjahresperiode. Der operative Gewinn (EBIT) stieg immerhin um 19 Prozent auf 152,5 Millionen Franken.

Dass das Unternehmen trotz einer starken ersten Jahreshälfte keine Anstalten machte, die Jahresvorgaben anzuheben, sackten die Aktien am Tag der Ergebnisveröffentlichung zeitweise um mehr als acht Prozent ab.

Zu einer eher ungewöhnlichen Empfehlung lässt sich der für Octavian tätige Analyst Lothar Lubinetzki hinreissen. Er nimmt den überzeugenden Zahlenkranz zum Anlass, um sein Kursziel auf 925 (zuvor 905) Franken nach oben anzupassen. Am «Buy» lautenden Anlageurteil ändert sich indes nichts.

Angesichts der seit Wochen starken Kursschwankungen rät der Octavian-Analyst seiner Anlagekundschaft ganz offen dazu, in der Region von 700 bis 750 Franken Aktien zuzukaufen und in der Region von 900 bis 950 Franken wieder zu reduzieren. Er hebt sich damit vom Gros seiner Berufskollegen bei anderen Banken ab, welche in den Aktien von Belimo ein längerfristiges «Buy-and-hold» sehen.

Anders als die Aktionärinnen und Aktionäre von Belimo müssen sich jene von Sandoz und der R&S Group noch bis Mittwoch gedulden. Dann nämlich steht bei diesen beiden Unternehmen die Ergebnisveröffentlichung für die ersten sechs Monate an.

Gerade bei der R&S Group ist die Skepsis gross. Die Valoren des Trafoherstellers sind zu einem Spielball der Spekulanten verkommen. Wie Erhebungen der Beratungsfirma S&P Global zeigen, wetten Leerverkäufer mit nicht weniger als 17 Prozent aller ausstehenden Aktien auf rückläufige Aktienkurse. Das sind gut 40 Prozent mehr als noch vor vier Wochen und macht die R&S Group zur am zweithäufigsten leerverkauften Aktie der Schweiz.

Was den Zwischenbericht des Trafoherstellers für die erste Jahreshälfte anbetrifft, so geht man bei Kepler Cheuvreux von einem Umsatzrückgang um acht Prozent auf 189 Millionen Franken aus. Beim operativen Gewinn (EBITDA) rechnet der zuständige Analyst sogar mit einem Rückgang um 16 Prozent auf 36 Millionen Franken.

Nach der überraschenden Gewinnwarnung vom November vergangenen Jahres ist Firmenchef Eduardo Terzi gefordert, will er das verlorene Anlegervertrauen zurückgewinnen. Ich sehe im erfreulich starken Zahlenkranz von Anfang Februar bloss einen ersten Schritt auf einem langen und beschwerlichen Weg...

Mit guten Neuigkeiten kann Sandoz aufwarten. Der Hersteller von Nachahmermedikamenten konnte sich mit 43 US-Bundesstaaten sowie mit einer Gruppe indirekter Wiederverkäufer auf einen Vergleich einigen. Die Beilegung des Rechtsstreits – dieser geht auf die Zeit zurück, als Sandoz noch unter das Dach von Novartis gehörte – lässt man sich gut 450 Millionen Dollar kosten. Ich sehe im Vergleich einen wichtigen Befreiungsschlag, selbst wenn er seinen Preis hat.

Was die am Mittwoch anstehenden Halbjahreszahlen anbetrifft, geht man in Analystenkreisen von einem Umsatzplus von gut zehn Prozent auf 5,76 Milliarden Dollar aus. Das Geschäft mit Biosimilars dürfte 1,85 Milliarden Dollar zum Gruppenumsatz beigetragen haben, was einem Wachstum von 25 Prozent in Lokalwährungen entspräche.

Das Interesse gilt an diesem Tag vor allem aber der Rentabilitätsentwicklung. Kann Sandoz beim operativen Kerngewinn (EBIT) die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 1,22 Milliarden Dollar erfüllen?

Zur Erinnerung: Anfang Juli sah sich das Unternehmen zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen. Mit Blick auf die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen verschickte die Investor Relations Abteilung ein sechs Seiten starkes Dokument mit dem Titel «Aide-mémoire». Darin rief das Unternehmen den Empfängern nochmals in Erinnerung, dass es im Jahresvergleich von einer Verbesserung der operativen Kerngewinnmarge (EBITDA) um rund 100 Basispunkte ausgehe – wobei ein beachtlicher Teil davon erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen dürfte.

Ich begegnete diesem Vorstoss damals mit folgenden Worten:

Den Ausschlag für dieses «Aide-mémoire» dürften die ganz offensichtlich zu hohen Erwartungen an die Margenentwicklung für die erste Jahreshälfte gegeben haben. Mit 21,7 Prozent liegen die durchschnittlichen Analystenschätzungen nämlich weit über den 20 Prozent der ersten sechs Monate vergangenen Jahres. Von den firmeneigenen Finanzzielen hingegen lässt sich für das gesamte Geschäftsjahr 2026 auf eine operative Kerngewinnmarge (EBITDA) in Höhe von rund 22,6 Prozent schliessen. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Margenerwartungen der Analysten für die erste Jahreshälfte könnten sich als zu ambitioniert erweisen.

Seither haben die Sandoz-Aktien mehr als sechs Kursfranken eingebüsst. Meines Erachtens erscheinen mögliche Margenenttäuschungen damit mehr als eingepreist.

Transaktionen Aktienfavoriten 2026

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2025 UBS N (neue Favoriten) Verkauf 328 36,96 Franken 12'123+ 30.12.2025 Dätwyler I (neue Favoriten) Verkauf 33 163,00 Franken 5'379+ 30.12.2025 VAT Group N (neue Favoriten) Verkauf 20 385,90 Franken 7'718+ 30.12.2025 Comet N (neue Favoriten) Verkauf 23 225,00 Franken 5'175+ 30.12.2025 R&S Group N (neue Favoriten) Kauf 420 15,82 Franken 6'644- 30.12.2025 Nestlé N (neue Favoriten) Kauf 15 78,74 Franken 1'181- 30.12.2025 Roche GS (neue Favoriten) Verkauf 33 328,20 Franken 10'831+ 30.12.2025 Sandoz N (neue Favoriten) Verkauf 24 57,84 Franken 1'388+ 30.12.2025 Sika N (neue Favoriten) Kauf 3 162,80 Franken 488- 30.12.2025 Adecco N (neue Favoriten) Verkauf 254 23,12 Franken 5'872+ 30.12.2025 Julius Bär N (neue Favoriten) Verkauf 20 62,40 Franken 1'248+ 30.12.2025 Medmix N (neue Favoriten) Verkauf 531 11,24 Franken 5'966+ 30.12.2025 Oerlikon N (neue Favoriten) Verkauf 2'141 3,23 Franken 6'915+ 30.12.2025 Amrize N (neue Favoriten) Kauf 90 43,57 Franken 3'921- 30.12.2025 Lonza N (neue Favoriten) Kauf 14 537,80 Franken 7'520- 30.12.2025 SGS N (neue Favoriten) Kauf 146 90,86 Franken 13'266- 30.12.2025 Partners Group N (neue Favoriten) Kauf 14 982,40 Franken 13'754- 30.12.2025 Belimo N (neue Favoriten) Kauf 9 781,00 Franken 7'029- 30.12.2025 Skan N (neue Favoriten) Kauf 126 52,80 Franken 6'653- 25.03.2026 Dätwyler I (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 142,20 Franken 142- 26.03.2026 Sika N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 132,00 Franken 132- 01.04.2026 Nestlé N (Rabalancing) Verkauf 9 79,10 Franken 712+ 01.04.2026 Partners Group N (Rabalancing) Kauf 1 877,00 Franken 877- 01.04.2026 SGS N (Rabalancing) Kauf 4 85,60 Franken 342- 01.04.2026 Sika N (Rabalancing) Kauf 8 134,50 Franken 1'076- 01.04.2026 Belimo N (Rabalancing) Kauf 1 665,00 Franken 665- 01.04.2026 Dätwyler I (Rabalancing) Kauf 3 147,00 Franken 441- 01.04.2026 Skan N (Rabalancing) Kauf 24 43,41 Franken 1'041- 01.04.2026 Amrize N (Rabalancing) Verkauf 14 45,25 Franken 634- 01.04.2026 Sandoz N (Rabalancing) Verkauf 25 64,42 Franken 1'611+ 01.04.2026 R&S Group N (Rabalancing) Verkauf 111 21,64 Franken 2'402+ 01.04.2026 Julius Bär N (Rabalancing) Kauf 2 60,00 Franken 120- 13.04.2026 Sandoz N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 64,15 Franken 64- 13.04.2026 Julius Bär N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 59,68 Franken 179- 20.04.2026 Nestlé N (Wiederanlage Dividende) Kauf 5 76,06 Franken 380- 24.04.2026 Amrize N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 44,44 Franken 133- 11.05.2026 R&S Group N (Wiederanlage Dividende) Kauf 4 27,48 Franken 110- 01.07.2026 Amrize N (Rabalancing) Kauf 38 42,49 Franken 1'615- 01.07.2026 Lonza N (Rabalancing) Kauf 1 555,00 Franken 555- 01.07.2026 Nestlé N (Rabalancing) Kauf 6 82,26 Franken 494- 01.07.2026 Sandoz N (Rabalancing) Verkauf 12 72,54 Franken 870+ 01.07.2026 Sika N (Rabalancing) Verkauf 7 167,25 Franken 1'171+ 01.07.2026 Belimo N (Rabalancing) Verkauf 2 915,50 Franken 1'831+ 01.07.2026 Dätwyler N (Rabalancing) Kauf 1 155,00 Franken 155- 01.07.2026 R&S Group N (Rabalancing) Verkauf 52 27,26 Franken 1'418- 01.07.2026 SGS N (Rabalancing) Verkauf 1 93,14 Franken 93+ 01.07.2026 Julius Bär N (Rabalancing) Verkauf 10 69,98 Franken 700+ 01.07.2026 Skan N (Rabalancing) Verkauf 22 54,90 Franken 1'208+

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