Schweizer Aktienfavoriten im Februar im Plus - Anzeichen einer Börsenüberhitzung in den USA?

Wenn die Leitbörse in New York heissläuft, dann betrifft uns das früher oder später auch am Schweizer Aktienmarkt. Für gewöhnlich können sich die hiesigen Aktien einer von dort ausgehenden Verkaufswelle nämlich nicht entziehen. Das wäre gleich in zweifacher Hinsicht bitter, gräbt der Hype um Nvidia unserem Heimmarkt doch schon seit Monaten ziemlich das Wasser ab.

Kommen wir an dieser Stelle zu einem erfreulicheren Thema. Obwohl die Umschichtungen am ersten Handelstag des neuen Jahres aufgrund von Kursverwerfungen bei hiesigen Wachstumswerten einiges gekostet haben, liegen meine Schweizer Aktienfavoriten für 2024 seit Jahresbeginn mit 2,91 Prozent im Plus. Damit schneiden die zwölf Aktien seit Jahresbeginn insgesamt etwas besser ab als der um 1,97 Prozent höhere Swiss Performance Index (SPI).

Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende November Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 8'225 Lonza N 29 353,24 13'490 + 3'176 +30,8 % Roche GS 41 244,50 9'440 - 511 - 5,1 % Sandoz N 365 28,13 10'028 - 244 - 2,4 % Sika N 40 273,30 10'092 - 703 - 6,5 % UBS N 326 25,68 8'211 - 152 - 1,8 % Baloise N 39 132,51 5'533 + 391 + 7,6 % Cosmo Pharma N 95 54,38 6'228 + 1'089 +21,2 % Helvetia N 70 115,96 8'768 + 628 + 7,7 % Julius Bär N 109 47,10 5'154 + 20 + 0,4 % Medmix N 276 18,91 4'186 - 1'035 - 19,8 % Oerlikon N 2'197 3,79 9'251 + 931 +11,2 % SoftwareOne N 505 16,26 8'339 + 121 + 1,5 % Total 106'945 + 2,91 % * Schlusskurse vom 29. Februar 2024

Erfreulich entwickelten sich neben den Aktien des Pharmazulieferers Lonza (+31 Prozent) auch jene von Cosmo Pharmaceuticals (+21 Prozent). Dank der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Mischkonzern Medtronic ist zweiteres Unternehmen ja auch im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig.

Lonza hat sich in der zweiten Jahreshälfte überraschend gut geschlagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Verpflichtung eines neuen Firmenchefs der Kursentwicklung noch einmal Schub verleihen könnte. Ich bin jetzt schon gespannt, wen Lonza uns als Nachfolger für den Übergangs-Chef Albert Baehny präsentieren wird.

Allen Unkenrufen zum Trotz wartete Oerlikon (+11 Prozent) mit einem ansprechenden Ergebnis fürs vergangene Jahr auf. Die schon früh eingeleiteten Sparmassnahmen machten sich in der zweiten Jahreshälfte bereits bezahlt. Und auch die diesjährigen Finanzziele sorgten für keine enttäuschten Gesichter.

Sollte das Tagesgeschäft die Talsohle in den nächsten Monaten durchschreiten, dürfte sich die schlanke Kostenbasis als Vorteil erweisen und bei der Gewinnentwicklung einschenken. Und dann wäre da ja noch die geplante Abspaltung des Textilmaschinen-Geschäfts. Auch von dieser geht für die Aktionärinnen und Aktionäre durchaus Fantasie aus – auch wenn das Ganze zu einer Geduldsprobe werden könnte.

Ziemlich enttäuschend ist hingegen die Aktienkursentwicklung bei der ehemaligen Sulzer-Tochter Medmix (-20 Prozent). Das letztjährige Ergebnis weiss nur mässig zu überzeugen und auch vom Margenausblick dürften sich nicht eben wenige Analysten mehr erhofft haben. Im Geschäft mit Zahnarztbedarf zieht sich der Abbau von Lagerbeständen entlang der Lieferkette weiterhin in die Länge. Das Unternehmen selber hat kürzlich angedeutet, dass die Mittelfristziele deswegen etwas später als gedacht erreicht werden. Die Bewertung dieser Aktien erscheint mir jedoch weiterhin günstig und die längerfristigen Aussichten bleiben intakt. Aus Aktionärssicht wird man fürs Warten auf die Belebung des Tagesgeschäfts mit einer grosszügig hohen Dividende bei Laune gehalten.

Bei Baloise steht die Ergebnisveröffentlichung erst noch an. Will man dem für Kepler Cheuvreux tätigen Versicherungsanalysten Glauben schenken, dann ist eine Zahlenenttäuschung so gut wie sicher. Er rechnet mit einem Jahresgewinn in Höhe von 262 Millionen Franken. Das wiederum liegt weit unter den Markterwartungen von 309 Millionen Franken. Neben hohen Kosten für Unwetterkatastrophen dürfte auch der starke Franken Spuren in der Gewinnentwicklung hinterlassen haben. Wie immer dreht sich an der Börse auch alles um die Erwartungen. Mal schauen, ob und wie viel einer möglichen Enttäuschung bereits eingepreist ist.

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524-



Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an.