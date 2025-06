Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Mai 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 7'353 Nestlé N 147 75,13 12'893 + 1'850 +16,7 % Roche GS 44 256,37 11'682 + 402 + 3,6 % Sandoz N 293 37,12 12'227 + 1'350 +12,4 % Sika N 41 216,05 9'008 + 150 + 1,7 % UBS N 317 27,73 8'302 - 490 - 5,6 % Adecco N 248 22,34 5'704 + 163 + 2,9 % Baloise N 53 165,97 10'346 + 1'549 +17,6 % Cosmo Pharma N 86 63,14 4'893 - 537 - 9,9 % Dätwyler I 80 136,57 9'440 - 1'485 - 13,6 % Julius Bär N 112 58,38 6'061 - 477 - 7,3 % Medmix N 610 8,83 6'429 + 1'041 +19,3 % Oerlikon N 1'763 3,56 6'689 + 413 + 6,6 % SoftwareOne N 731 6,21 5'515 + 975 +21,5 % Total 116'542 + 7,6 % * Schlusskurse vom 30. Mai 2025

Wenn die American Society of Clinical Oncology, kurz ASCO, zum Jahrestreffen lädt, gibt sich das «Wer-ist-Wer» aus der Pharmaindustrie die Ehre. Waren Roche und die Tochter Genentech mit ihren Forschungs- und Entwicklungsprojekten in früheren Jahren stets omnipräsent, berichten mir Teilnehmer heuer vom glatten Gegenteil. Er sei in den drei Tagen nicht ein einziges Mal auf die beiden Namen gestossen, meint etwa der Biotech-Starreporter Brad Loncar.

Bei meinen Nachforschungen rund ums diesjährige ASCO-Treffen bin ich zumindest auf Studieninformationen zum Brustkrebsmittel Itovebi aus den Laboren der Roche-Tochter Genentech gestossen. Dennoch könnten solche Berichte wie die des Biotech-Starreporters zusätzliche Zweifel an der Innovationskraft Roches schüren, steht dieser Vorwurf zumindest im Pharmageschäft ja schon eine ganze Weile im Raum. Ganz anders verhält es sich hingegen im Diagnostikbereich. Erst am vergangenen Dienstag luden die Basler zum diesjährigen «Diagnostik Tag» nach London. So unterschiedlich die Genussscheine in Analystenkreisen auch beurteilt werden mögen, so einig ist man sich zumindest in einem Punkt: Im Diagnostikgeschäft sind die Basler bei den künftigen Wachstumsinitiativen auf Kurs.

Wie Berechnungen der UBS zeigen, dürfte dieser Geschäftszweig im laufenden Jahr gut 23 Prozent zum Gruppenumsatz und immerhin zwölf Prozent zum operativen Gruppengewinn beisteuern – Tendenz steigend. Für den bankeigenen Analysten Matthew Weston bleiben die Genussscheine denn auch ein Kauf mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 314 Franken. Das liegt knapp 20 Prozent über den letztbezahlten Kursen.

Nach der ziemlich enttäuschenden Kursentwicklung der letzten gut zwei Jahre mache ich ein nicht unerhebliches Aufholpotenzial gegenüber anderen Pharmawerten aus – die Valoren von Platzrivalin Novartis miteingeschlossen.

Boden gutmachen konnten in den letzten Wochen die Aktien von Sandoz. An der Börse scheint man der ehemaligen Novartis-Tochter den enttäuschenden Zwischenbericht für das erste Quartal verziehen zu haben. Das dürfte auch dem Umstand geschuldet sein, dass sich das verhaltene Abschneiden im lukrativen Geschäft mit Biosimilars mit einmaligen Gegebenheiten erklären lässt.

Und wenn wir schon beim Thema Biosimilars sind: Wie angekündigt, bringt Sandoz mit Wyost und Jubbonti endlich eigene Versionen des Verkaufsschlagers Denosumab auf den amerikanischen Markt. Soviel ich weiss, sind das die bisher einzigen erhältlichen Versionen, bei welchen sich das Originalpräparat auch ohne spezifische Verschreibung für das Biosimilar durch dieses ersetzen lässt.

Wie Vontobel-Analyst Stefan Schneider schreibt, unterstreicht Sandoz einmal mehr das etablierte Wissen des Unternehmens im Bereich Biosimilars und Onkologie, das bis auf die Einführung des ersten Biosimilars in den USA im Jahr 2015 zurückgeht. Er sieht in Wyost und Jubbonti wichtige Werttreiber, die einen integralen Bestandteil der Wachstumsstrategie von Sandoz bilden.

Amgen setzte mit Denosumab im vergangenen Jahr weltweit knapp sechs Milliarden Dollar um. Schätzungen zufolge dürften davon rund drei Viertel in den USA erzielt worden sein. Mal schauen, wie viel Umsatz sich dem amerikanischen Biotechgiganten künftig abluchsen lässt.

Eine wegweisende Woche steht Julius Bär bevor. Morgen Dienstag will der neue Firmenchef Stefan Bollinger den Aktionärinnen und Aktionären seine Zukunftspläne für die Zürcher Bank vorlegen. Nach dem überraschenden Abschreiber auf dem Kreditbuch wird Bollinger vermutlich mit der «grossen Kelle» anrichten müssen, um die Börse versöhnlich stimmen zu können.

Ich selber erwarte neben einer auf den asiatischen Raum ausgerichteten Vorwärtsstrategie mit beschleunigtem Neugeldwachstum auch ein konkretes Sparziel sowie ein Aktienrückkaufprogramm. Doch auch in Bezug auf die Risikokontrolle besteht spätestens nach dem erneuten Abschreiber im Kreditgeschäft meines Erachtens Handlungsbedarf.

Was die Gewinnerwartungen der Analysten anbetrifft, dürften sich diese im Anschluss an den Investorentag wohl noch nicht allzu gross in die eine oder andere Richtung bewegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auf die Worte Bollingers erste Taten folgen müssen. Aber harren wir doch der Dinge, die da kommen mögen...

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179- 20.05.2025 SoftwareOne N Kauf 30 6,95 Franken 209-



Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.