Auch was die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten anbetrifft, gehen die Meinungen weit auseinander. So gehen die Bank of America oder die UBS etwa von rückläufigen Kursen aus. Zugegeben: Die neusten Prognosen der grössten Schweizer Bank sind zwar nicht mehr annähernd so pessimistisch wie noch im November. Allerdings sehen sie den Stoxx Europe 600 Index über die nächsten Wochen auf 410 Punkte fallen, was unter dem Stand von Ende Dezember läge und einem Minus von gut 10 Prozent entspräche.