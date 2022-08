Der cash Insider berichtet im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv. Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an.

Eigentlich hatte ich meiner Frau schon vor unserem Abflug vom Flughafen Bern-Belpmoos aus in Richtung Palma de Mallorca versprochen, die Börse für drei Wochen die Börse bleiben zu lassen. Ganz sein lassen konnte ich es dann aber doch nicht – standen zu Hause doch wichtige Halbjahresergebnisse an. Und diese zogen nicht nur bei den Aktien der UBS grössere Kursausschläge nach sich. So konnte ich es mir hie und da nicht verkneifen, den einen oder anderen Blick auf mein Smartphone zu werfen.

Mit der Swisscom legte heute Donnerstag bereits das viertletzte Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) den Zahlenkranz vor. Die drei "Nachzügler" Alcon, Zurich Insurance und Geberit werden sich in den nächsten Wochen dann noch zu Wort melden.

Dass der Schweizer Aktienmarkt im Juli trotz der einen oder anderen Ergebnisenttäuschung Boden gutmachen konnte, war nicht zuletzt den beiden Schwergewichten Roche und Nestlé zu verdanken – wobei die Genussscheine des Pharma- und Diagnostikkonzerns aus Basel die Kursgewinne in den vergangenen Tagen wieder abgeben mussten. Die Hoffnungen auf einen kommerziellen Erfolg mit dem Alzheimerwirkstoff Gantenerumab scheinen zu schwinden...

Bilanz der letzten Jahre

Jahr Aktienfavoriten SPI 2013 +40,1 Prozent +23,9 Prozent 2014 +11,4 Prozent +15,2 Prozent 2015 + 4,1 Prozent + 2,4 Prozent 2016 - 3,7 Prozent - 1,7 Prozent 2017 +23,6 Prozent +20,1 Prozent 2018 - 19,1 Prozent - 8,8 Prozent 2019 +25,4 Prozent +30,6 Prozent 2020 + 9,8 Prozent + 3,1 Prozent 2021 +10,0 Prozent +23,4 Prozent 2022* - 15,1 Prozent - 12,7 Prozent

* Kurse vom 29. Juli 2022

Während der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) im Juli um 4,4 Prozent vorrücken konnte, machten meine Schweizer Aktienfavoriten für 2022 zwar ebenfalls Boden gut. Dabei verringerte sich das Minus gegenüber Ende Dezember in den besagten vier Wochen allerdings bloss auf 15,09 Prozent. Dem steht ein um 12,71 Prozent tieferer SPI gegenüber.

Diese Differenz lässt sich zwar erklären, jedoch nicht schönreden. Dennoch war es rückblickend richtig, bei Zur Rose, Credit Suisse und Logitech im Zuge des Rebalancing von Ende Juni nicht wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zu gehen und bei den drei "Sorgenkindern" zusätzliche Aktien zuzukaufen. Ansonsten wäre die Zwischenbilanz einen Monat später wohl um einiges schlechter ausgefallen. Fakt ist, dass die besagten drei Titelpositionen das gesamte Minus meiner Aktienfavoriten zu verantworten haben.

Alleine die Aktien von Zur Rose kosteten seit Jahresbeginn mehr als 5 Prozentpunkte. Ich muss einräumen, dass ich die Folgen der Verzögerungen bei der Einführung elektronischer Medikamentenrezepte unterschätzt habe. Wer hätte Ende Dezember aber auch gedacht, dass aus der schleppenden Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems ein weiterer Kapitalbedarf für die Versandapotheke erwachsen könnte.

Ganz zur Freude der Leerverkäufer. Den neusten Erhebungen der Beratungsfirma IHS Markit zufolge spekulieren die Leerverkäufer noch immer mit fast 29 Prozent aller ausstehenden Aktien auf rückläufige Kurse – nur gerade vier Wochen zuvor waren die Wetten gegen Zur Rose noch üppiger. Die Rechnung ist schnell gemacht: Je tiefer die Kurse, desto höher die Anzahl neuer Titel im Falle einer Kapitalerhöhung. Und je höher die Anzahl neuer Titel, desto grösser die Verwässerung für die bisherigen Anteilseigner. Kommt hinzu, dass sich die zuvor leerverkauften Aktien im Zuge einer solchen Kapitalerhöhung elegant wieder beschaffen lassen.

Und selbst wenn ich UBS-Analyst Sebastian Vogel ein Kränzchen für seine Verkaufsempfehlung von Ende Februar letzten Jahres binden muss – so ist die einschneidende Reduktion seines 12-Monats-Kursziels von gestern Mittwoch vor diesem Hintergrund schon fast ein bisschen verantwortungslos. Er goss damit nämlich noch einmal kräftig Öl ins Spekulationsfeuer.

Wäre ich Firmenchef bei Zur Rose, würde ich entweder einen Zusammenschluss mit der Rivalin Shop Apotheke anstreben oder aber die starke Schulter eines Interessenten wie den Onlineriesen Amazon zum Anlehnen suchen.

Aktuelle Positionen Aktienfavoriten

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 4'256,88 Credit Suisse N 1'316 8,54 7'290,64 - 3'950,41 - 35,14 Prozent Holcim N 327 46,57 14'528,61 - 699,33 - 4,59 Prozent Logitech N 144 71,65 7'649,28 - 2'668,60 - 25,86 Prozent Novartis N 114 80,50 9'314,94 + 138,47 + 1,51 Prozent Zurich Insurance N 24 402,80 9'957,60 + 290,50 + 3,01 Prozent Cembra Money N 91 66,29 6'274,45 + 241,99 + 4,01 Prozent Helvetia N 67 107,82 7'276,20 + 52,35 + 0,72 Prozent Oerlikon N 1'335 8,86 9'792,23 - 2'034,58 - 17,20 Prozent Stadler Rail N 217 38,70 6'670,58 - 1'727,08 - 20,57 Prozent Zur Rose N 47 179,02 3'191,30 - 5'222,49 - 62,07 Prozent Total 86'202,70 - 15,09 Prozent

* Schlusskurse vom 29. Juli 2022

Ein Trauerspiel bleibt die Geschäftsentwicklung der Credit Suisse. Selbst verglichen mit vor zwei Jahren ist die kleinere der beiden Schweizer Grossbanken bloss noch ein Schatten ihrer selbst. Das gilt auch für die Geschäftserträge. Mit 3,65 Milliarden Franken lagen diese nicht nur unter den durchschnittlich von Analysten erwarteten 4,12 Milliarden Franken, sondern auch um fast 30 Prozent unter jenen desselben Quartals letzten Jahres. Es ist, als schaffe sich das Unternehmen mit dem Abbau von Risiken im Tagesgeschäft nach und nach selbst ab. Nicht so recht in dieses Bild wollen die um 10 Prozent höheren Kosten passen. Mit 4,75 Milliarden Franken überragten die Kosten die Erträge deutlich.

Es zeichnet sich immer mehr ab: Wer in guten Jahren wie im 2021 kein Geld verdient, der verdient in schwierigeren Zeiten erst recht keines. Den künftigen Firmenchef Ulrich Körner erwartet jedenfalls eine Herkulesaufgabe. Ein Ertragsproblem geht eben halt immer auch mit einem Kostenproblem einher. Und ob ein weiterer Tritt auf die Kostenbremse – im Falle der Credit Suisse bei weitem nicht der Erste – den erhofften Umschwung bringt, bezweifle ich. Ähnliches gilt übrigens für die erneute Überprüfung der Strategie.

Dass Goldman Sachs die Aktien ausgerechnet jetzt noch mit einem 12-Monats-Kursziel von 5,80 (zuvor 7) Franken von "Neutral" auf "Sell" abwatscht, ist schon ziemlich fragwürdig. Für Nachtreten gibt es zumindest im Fussball für gewöhnlich die gelb-rote Karte.

Ich bleibe dabei: Noch nie war die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Credit Suisse quasi für ein Butterbrot ins Ausland verscherbelt wird. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Grossbank sind es leid und vermutlich fast zu jedem Preis verkaufswillig – getreu dem Motto: Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.

Bei Logitech kam es, wie es kommen musste. Das Vorzeigeunternehmen aus Lausanne erlitt im zurückliegenden Quartal einen Umsatzeinbruch um knapp 12 Prozent auf 1,16 Milliarden Dollar. Analysten waren durchschnittlich von einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar ausgegangen. Immerhin bewegte sich der operative Gewinn (EBIT) mit 146 Millionen Dollar im Rahmen der Erwartungen.

Dennoch ist das Reinheft von Firmenchef Bracken Darrell seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen um einen Tolggen reicher, musste er bei den diesjährigen Zielen doch erneut zurückbuchstabieren. Neuerdings geht man bei Logitech für das Geschäftsjahr 2022/23 von einem Umsatzrückgang zwischen 4 und 8 Prozent (zuvor Umsatzplus zwischen 2 und 4 Prozent) und einem operativen Jahresgewinn (EBIT) im Bereich von 650 bis 750 Millionen Dollar (zuvor 875 bis 925 Millionen Dollar) aus.

Dass die Aktien am Tag der Prognosekürzung mit einem leichten Kursplus aus dem Handel gingen, lässt sich einerseits mit der Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms auf 1,5 Milliarden Dollar, andererseits aber auch damit erklären, dass andere Rivalen momentan mit einer regelrechten Erosion ihrer Umsätze und Gewinne zu kämpfen haben. Auch an der Börse gilt: Unter den Blinden ist der Einäugige König.

Anders als meine drei Sorgenkinder blicken der Zementkonzern Holcim und der Oberflächenbehandlungsspezialist Oerlikon auf eine ziemlich erfreuliche erste Jahreshälfte zurück. Das Tagesgeschäft dieser beiden Unternehmen brummt und die steigenden Herstellkosten können zeitnah über Preiserhöhungen weitergereicht werden. Von den starken Zahlenkränzen ähnlich gelagerter Rivalen wie Generali oder Axa lässt sich auch bei Zurich Insurance auf ein solides Ergebnis schliessen. Ausserdem wäre ich nicht überrascht, wenn die Aktionärinnen und Aktionäre in den Genuss eines einmaligen Zustupfs in Form einer Sonderdividende oder eines Aktienrückkaufprogramms kämen. Ohne den russischen Ankeraktionär Viktor Vekselberg würden gerade die Aktien von Oerlikon womöglich deutlich höher als heute notieren.

Wie mir von verschiedenster Seite berichtet wird, bringt der starke Juli an den Aktienmärkten viele Anleger in arge Erklärungsnot. Denn während Klein(st)anleger in die Kursschwäche vom Juni hinein mutig zukauften, hielten internationale Grossinvestoren an ihren hohen Liquiditätsbeständen fest. Mit anderen Worten: Die mächtigen Grossinvestoren haben die Börsenerholung der letzten Wochen völlig verschlafen.

Vergangene Woche flossen Aktienfonds nun erstmals seit sechs langen Wochen unter dem Strich wieder Gelder zu – und zwar in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar, wie die Beratungsfirma Lipper berechnet hat. Mit jedem Punkt, mit dem die wichtigsten Aktienindizes jetzt noch steigen, erhöht sich der Druck auf die mächtigen Grossinvestoren, ihre hohen Liquiditätsbestände in Aktien zu reinvestieren. Vermutlich kommt sogar der Punkt, an dem es zu so etwas wie einem Dammbruch kommt. Lassen wir uns doch mal überraschen...

Transaktionen Aktienfavoriten 2022

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2021 Oerlikon N Kauf 1'060 9,43 Franken 9'995,80- 30.12.2021 Zur Rose N Kauf 22 230,57 Franken 5'072,54- 30.12.2021 Cembra N Kauf 113 66,14 Franken 7'473,82- 30.12.2021 Stadler Rail N Kauf 188 39,94 Franken 7'508,72- 30.12.2021 Helvetia N Kauf 70 107,49 Franken 7'524,30- 30.12.2021 Logitech N Kauf 97 77,32 Franken 7'500,04- 30.12.2021 Credit Suisse N Kauf 1'122 8,907 Franken 9'993,65- 30.12.2021 Zurich IG N Kauf 25 400,70 Franken 10'017,50- 30.12.2021 Holcim N Kauf 322 46,62 Franken 15'011,64- 30.12.2021 Novartis N Kauf 186 80,67 Franken 15'004,62- 07.03.2022 Oerlikon N Kauf 223 6,63 Franken 1'478,49- 07.03.2022 Zur Rose N Kauf 29 133,65 Franken 3'875,85- 07.03.2022 Stadler Rail N Kauf 22 30,08 Franken 661,76- 07.03.2022 Helvetia N Verkauf 8 96,65 Franken 773,20+ 07.03.2022 Logitech N Kauf 34 65,52 Franken 2'227,68- 07.03.2022 Credit Suisse N Kauf 190 6,46 Franken 1'227,40- 07.03.2022 Zurich IG N Verkauf 3 380,80 Franken 1'142,40+ 07.03.2022 Holcim N Verkauf 11 40,16 Franken 441,76+ 07.03.2022 Novartis N Verkauf 86 75,92 Franken 6'529,12+ 08.03.2022 Novartis N Kauf 3 74,21 Franken 222,63- 08.04.2022 Zurich IG N Kauf 1 438,50 Franken 438,50- 08.04.2022 Oerlikon N Kauf 42 6,78 Franken 284,76- 24.04.2022 Cembra N Kauf 4 70,55 Franken 282,20- 03.05.2022 Helvetia N Kauf 2 118,50 Franken 237,00- 09.05.2022 Credit Suisse N Kauf 16 6,50 Franken 104,00- 09.05.2022 Holcim N Kauf 15 45,50 Franken 682,50- 09.05.2022 Stadler Rail N Kauf 3 34,38 Franken 103,14- 01.07.2022 Logitech N Kauf 16 49,17 Franken 786,72- 01.07.2022 Oerlikon N Kauf 32 6,50 Franken 209,60- 01.07.2022 Zurich IG N Kauf 1 413,20 Franken 413,20- 01.07.2022 Credit Suisse N Kauf 6 5,38 Franken 32,28- 01.07.2022 Novartis N Kauf 1 80,14 Franken 80,14- 01.07.2022 Cembra N Verkauf 26 68,70 Franken 1'786,20+ 01.07.2022 Stadler Rail N Kauf 6 30,70 Franken 184,20-