Weiteren Aufschluss über die Konjunktur liefert der Empire-State-Manufacturing-Index am Montag sowie die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und der Baugewerbe-Index am Dienstag. Am Donnerstag steht zudem der Philadelphia-Fed-Index an. Insgesamt sollte sich mit den Daten das Szenario eines «soft landings» der US-Wirtschaft bestätigen, so dass davon keine Signale eines forcierten Kurses der Fed ausgehen sollten, sagen die Helaba-Strategen.