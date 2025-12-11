Der französische Konzern Schneider Electric legt ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 auf. In den kommenden fünf Jahren erwartet das Management zudem eine Steigerung der Profitabilität. Schneider Electric wolle «die Chancen der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung jetzt und in Zukunft nutzen», sagte Konzernchef Olivier Blum im Rahmen eines Kapitalmarkttages am Donnerstag. Die Aktie notierte zuletzt 3,3 Prozent im Plus.