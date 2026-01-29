Im nachbörslichen Geschäft legte die Adidas-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu. Dies dürfte auch dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein. Das Unternehmen will ab Anfang Februar für bis zu eine Milliarde Euro eigene Anteilscheine zurückerwerben. Die Papiere sollen anschliessend eingezogen werden, was den rechnerischen Gewinn je Aktie erhöht. Adidas erwartet im laufenden Jahr eine «starke» Generierung des Barmittelzuflusses, was das Programm möglich mache. Zudem äusserte sich das Management «angesichts der starken Markendynamik, der soliden Fundamentaldaten sowie der gesunden Bilanz und starken» Barmittelzufluss-Generierung zuversichtlich mit Blick auf die künftige Entwicklung./he/tih