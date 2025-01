Der weltweit zweitgrösste Sportartikelkonzern hat seine bereits drei Mal nach oben geschraubten Erwartungen für das abgelaufene Jahr mit einem operativen Gewinn von 1,34 (2023: 0,27) Milliarden Euro übertroffen. Das Betriebsergebnis habe sich damit um mehr als eine Milliarde Euro verbessert, teilte Adidas am Dienstagabend in Herzogenaurach mit. Zuletzt hatte Vorstandschef Björn Gulden einen operativen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz erhöhte sich um elf Prozent auf 23,68 Milliarden Euro, ebenfalls stärker als gedacht.