Die US-Notenbank Fed hatte zuvor - in einem dritten Zinsschritt in diesem Jahr - wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt ist grösser als die Sorge über die hohe Inflation. Die Wall Street reagierte positiv. Experten betonten jedoch die Uneinigkeit innerhalb des Offenmarktausschusses (FOMC). Diese spiegele sich auch in den Zinsprognosen der Notenbanker wider und dürfte die Börsen auch im kommenden Jahr weiter begleiten, erwartet etwa Analyst Leon Ferdinand Bost von Metzler Capital Markets.