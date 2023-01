DWS

Der Vermögensverwalter meint: "Taktisch sind wir recht optimistisch bei europäischen Aktien. Der Bewertungsabschlag zu US-Aktien von 31 Prozent ist mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Der Ausblick für Value-Aktien, die in europäischen Indizes höher gewichtet sind als in den USA Indizes, bleibt positiv." Zudem schreibt DWS, dass die Zeiten, in denen Wachstumsaktien um jeden Preis gekauft wurden, vorbei seien.