Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,54 Prozent auf 6'027,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich mit plus 1,11 Prozent auf 21'534,77 Zähler am deutlichsten, hatte in den zwei Handelstagen davor aber auch besonders kräftig nachgegeben.