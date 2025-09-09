Einerseits setzen die Anleger zunehmend darauf, dass die Notenbank Fed noch in diesem Monat nach einer langen Pause weitere Zinssenkungen vornehmen wird, hiess es aus dem Handel. Trotz deutlicher Risse auf dem Arbeitsmarkt werde davon ausgegangen, dass die Wirtschaft noch robust genug sei, um die Unternehmensgewinne anzukurbeln.