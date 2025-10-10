Aktienstratege Michael Brown von Pepperstone Group äusserte sich mit Blick auf den Aktienmarkt optimistisch. Er führte ein robustes Wirtschaftswachstum, steigende Unternehmensgewinne sowie die lockere Geldpolitik der Notenbank Fed ins Feld. Eine weitere Leitzinssenkung der Währungshüter um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober gilt an den Märkten als gesetzt. Einige Teilnehmer halten sogar eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte für möglich.
Der viel beachtete Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,13 Prozent auf 25'130 Punkte zu. Der umfassendere Index Nasdaq Composite gewann 0,12 Prozent auf 23'051 Punkte.
(AWP)