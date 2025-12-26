Der Dow Jones Industrial verliert 0,24 Prozent auf 48'7612,72 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 6'924,38 Punkte nach unten. Bei knapp 6'946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 notiert unverändert bei 25'646,31 Punkte.