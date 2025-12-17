Da viele grosse Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben oder aktuell schliessen dürften, sollten Kursbewegungen so kurz vor dem Jahreswechsel indes nicht überbewertet werden. Zumal die Indizes 2025 stark gelaufen sind. Der Nasdaq 100 bringt es auf ein Plus von rund 20 Prozent, der Dow Jones Industrial auf fast 14 Prozent. Nach einem schwierigen ersten Quartal sei es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie, merkten die Experten der Bank HSBC mit Blick auf den Dow an.