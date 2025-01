Beim Dow Jones Industrial schmolzen die Gewinne allerdings ab. Nachdem der New Yorker Leitindex sich anfangs seinem knapp zwei Monate alten Rekordhoch bis auf rund 20 Punkte genähert hatte, behauptete er zuletzt noch ein Plus von 0,03 Prozent auf 44'893,99 Punkte. Auf Wochensicht steuert er auf einen Gewinn von 1,1 Prozent zu und für den zu Ende gehenden Januar auf ein Plus von 5,5 Prozent. Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 0,65 Prozent auf 6'110,39 Zähler vor.