Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 44'990,79 Punkte. Er näherte sich damit weiter seinem knapp zwei Monate alten Rekordhoch von 45'073 Punkten. Auf Wochensicht steuert der New Yorker Leitindex auf einen Gewinn von 1,3 Prozent zu und für den zu Ende gehenden Januar auf ein Plus von 5,8 Prozent. Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 0,43 Prozent auf 6'097,19 Zähler vor.