Halbleitertitel waren zur Wochenmitte erneut gefragt. On Semiconductor und NXP Semiconductors belegten mit Gewinnen von 5,3 beziehungsweise 3,2 Prozent die vorderen Plätze im Nasdaq 100. Bei Broadcom , die am Dienstag von KI-Fantasie profitiert hatten, stand ein geringeres Plus zu Buche. Dies reichte aber für einen erneuten Rekord. Schon tags zuvor hatten die Aktien eine Bestmarke aufgestellt, nachdem das Unternehmen den Auslieferungsbeginn einer neuen Chip-Version für Rechenzentren angekündigt hatte. Für die Aktien von Nvidia - am Vortag ebenfalls gefragt - ging es indes ein wenig bergab.