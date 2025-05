Am Donnerstag nun passierte das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz das Repräsentantenhaus. Geplant ist mit dem Paket unter anderem, Steuererleichterungen aus Trumps erster Amtszeit dauerhaft zu verlängern. Gegenfinanziert werden soll das etwa durch Einschnitte bei Sozialleistungen - was bei den Demokraten auf scharfen Widerstand stösst. Als nächstes steht die Abstimmung im ebenfalls von Trumps Republikanern dominierten Senat an.