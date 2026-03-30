Ölpreise auf hohem Niveau

Die Ölpreise sind gegen den Abend etwas zurückgekommen, nachdem sie am Morgen und in der Nacht auf heute noch gestiegen waren. Das Fass Brent-Rohöl wird derzeit zu knapp 112 US-Dollar gehandelt. Das Jahreshoch vom 9. März bei leicht unter 120 Dollar ist damit etwas in die Ferne gerückt.