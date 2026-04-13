Die gescheiterten Nahost-Verhandlungen vom Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad belasteten am Montag zunächst die Aktienkurse rund um den Globus. Im späteren Verlauf sorgten jedoch Berichte über neue diplomatische Bemühungen für etwas Entspannung. Demnach wollen Vermittler aus Pakistan, Ägypten und der Türkei die Gespräche zwischen Washington und Teheran in den kommenden Tagen fortsetzen, um eine Einigung zu erzielen. Die Waffenruhe schien nach dem Scheitern der Gespräche vorerst zu halten, auch wenn dies schnell wieder ändern kann.