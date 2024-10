Der Schlussantrag des Generalanwalts falle nun eindeutig zugunsten von Rabatten auf E-Rezepte aus und könne einen bedeutenden Einfluss auf das zukünftige E-Rezeptwachstum von DocMorris und dem Konkurrenten Redcare Pharmacy in Deutschland haben, kommentiert der zuständige Analyst der US-Bank Jefferies, Martin Comtesse. Das endgültige Urteil des werde in zwei bis drei Monaten erwartet, heisst es in einem Kommentar der US-Bank Jefferies.