Schwächer war die Reaktion der Aktien von ABB auf Quartalszahlen. Der Industriekonzern hatte Umsatz, Auftragseingang und Gewinn gesteigert und insgesamt auf allen Ebenen besser abgeschnitten als vor einem Jahr. Die Margenprognose für das Gesamtjahr wurde nach oben angepasst. Nach dem starken Kursanstieg seit April nahmen Anleger Gewinne mit, ABB schlossen mit minus 0,6 Prozent.