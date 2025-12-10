Microsoft hatte am Dienstag eine Investition von 17,5 Milliarden Dollar zugesagt, Google will 15 Milliarden Dollar in den kommenden fünf Jahren investieren. Amazon plant zudem, bis 2030 eine Million zusätzliche Arbeitsplätze in Indien zu schaffen. Das Exportvolumen für indische Händler auf der Plattform solle von 20 Milliarden auf 80 Milliarden Dollar steigen.