Die Investitionssumme von 35 Milliarden Dollar solle in den Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI), die Logistik und Förderung von Exporten fliessen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Amazon folgt damit anderen US-Technologiekonzernen, die ebenfalls stark in dem Land investieren.
Microsoft hatte am Dienstag eine Investition von 17,5 Milliarden Dollar zugesagt, Google will 15 Milliarden Dollar in den kommenden fünf Jahren investieren. Amazon plant zudem, bis 2030 eine Million zusätzliche Arbeitsplätze in Indien zu schaffen. Das Exportvolumen für indische Händler auf der Plattform solle von 20 Milliarden auf 80 Milliarden Dollar steigen.
Der Online-Händler steht in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt in einem scharfen Wettbewerb mit der Walmart-Tochter Flipkart und dem Handelsarm des Konzerns Reliance Industries.
(Reuters)