Die Mehrheit der Schweizer CIOs rechnet weiterhin mit einem hohen Goldpreis auf dem Niveau zwischen 4000 und 4500 US-Dollar in den nächsten sechs Monaten, wie aus dem ersten am Freitag publizierten Swisscanto CIO Survey hervorgeht. Knapp ein Drittel erwartet sogar einen Anstieg auf über 4500 US-Dollar. Drei von vier CIOs übergewichten Gold daher in ihren Portfolios und ein Viertel hat es auf neutral.