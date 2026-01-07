1. Tranche Betrag: 215 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,903 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 29.01.2031 Liberierung: 29.01.2026 Spread (MS): +62 BP Spread (Govt.): +81 BP ISIN: CH1512676862 Rating: A1/A+/A (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 27.01.2026 2. Tranche Betrag: 170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,360 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 29.01.2036 Liberierung: 29.01.2026 Spread (MS): +74 BP Spread (Govt.): +112 BP ISIN: CH1512676870 Rating: A1/A+/A (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 27.01.2026
(AWP)