1. Tranche
Betrag:          215 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,903 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        5 Jahre, bis 29.01.2031
Liberierung:     29.01.2026
Spread (MS):     +62 BP
Spread (Govt.):  +81 BP
ISIN:            CH1512676862
Rating:          A1/A+/A (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 27.01.2026

2. Tranche
Betrag:          170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,360 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 29.01.2036
Liberierung:     29.01.2026
Spread (MS):     +74 BP
Spread (Govt.):  +112 BP
ISIN:            CH1512676870
Rating:          A1/A+/A (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 27.01.2026

