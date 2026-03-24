Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,125 Prozent Emissionspreis: 100,275 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 27.04.2032 Liberierung: 27.04.2026 Yield to Mat.: 1,0775 Prozent Spread (MS): +64 BP Spread (Govt.): +77 BP ISIN: CH1523562002 Rating: A/A (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 23.04.2026

Mit dem insgesamt vierten «Green Bond» sichere man sich langfristig attraktive Finanzierungskonditionen und setze einen neuen Akzent für die Finanzierung von Investitionen ins Stromverteilnetz über den Green-Bond-Markt, heisst es vom Berner Energieunternehmen in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Bei der Platzierung der festverzinslichen Anleihe habe es eine hohe Investorennachfrage gegeben.