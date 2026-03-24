Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,125 Prozent
Emissionspreis:  100,275 Prozent
Laufzeit:        6 Jahre, bis 27.04.2032
Liberierung:     27.04.2026
Yield to Mat.:   1,0775 Prozent
Spread (MS):     +64 BP
Spread (Govt.):  +77 BP
ISIN:            CH1523562002
Rating:          A/A (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 23.04.2026

Mit dem insgesamt vierten «Green Bond» sichere man sich langfristig attraktive Finanzierungskonditionen und setze einen neuen Akzent für die Finanzierung von Investitionen ins Stromverteilnetz über den Green-Bond-Markt, heisst es vom Berner Energieunternehmen in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Bei der Platzierung der festverzinslichen Anleihe habe es eine hohe Investorennachfrage gegeben.

uh/ys

(AWP)