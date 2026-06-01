Investoren ⁠greifen bei den Emissionen bereitwillig zu. Sie erhalten so die Möglichkeit, auch an den internationalen Anleihemärkten in ‌den KI-Sektor zu investieren, wo die Technologiebranche bisher kaum vertreten war. Mit dem wachsenden Anteil solcher Anleihen steigt jedoch auch die Abhängigkeit der Märkte von der Entwicklung des ‌Sektors.