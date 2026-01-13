Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft publiziert am Mittwoch, 14. Januar, nachbörslich die Angaben zu den verwalteten Vermögen (AuM) per Ende Dezember 2025 und zur Kundennachfrage im Geschäftsjahr 2025. Insgesamt haben neun Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.
2025 (in Mrd USD) AWP-Konsens per 30.06.25 AuM 180,2 174,4 (in Mrd USD) AWP-Konsens 2024 Kapitalzusagen* 24,9 21,5 *exkl. Empira
Was steht im Fokus?
Partners Group dürfte im vergangenen Jahr weitere Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen insgesamt weiter gesteigert haben. Analysten rechnen mit einer soliden, wenn auch nicht herausragenden Kundennachfrage. Diese sei nach wie vor durch das schwierige Umfeld der vergangenen Jahre negativ beeinflusst, kommentiert die ZKB.
Der Fokus liegt aber vor allem auf dem Ausblick. Üblicherweise gibt der Asset Manager Anfang Jahr eine Guidance für die erwarteten neuen Kapitalzusagen für das neu gestartete Geschäftsjahr bekannt. Analysten gehen davon aus, dass sich das bessere Exit-Umfeld im zweiten Halbjahr 2025 positiv auf das Neugeld 2026 auswirken dürfte.
Welche Ziele hat das Management ausgegeben?
Für 2025 rechnet der Zuger Asset Manager mit neuen Kapitalzusagen im Umfang von 22 bis 27 Milliarden US-Dollar, wovon das Unternehmen im ersten Semester rund die Hälfte akquiriert hat. Hinzu kommen 4 Milliarden für das Gesamtjahr aus der Übernahme der Empira Group.
Zudem soll 2025 der Anteil der Performance Fees an den Gesamterträgen auf 25 bis 40 Prozent ansteigen.
Was macht die Aktie?
Partners Group notieren bei 1025,50 Franken (Stand: Montag 14.30 Uhr). Ein Mehrjahreshoch erreichten die Titel Mitte Februar 2025 bei 1426,50 Franken. Daraufhin sind sie massiv zurückgekommen und fielen Ende November bis auf 898,80 Franken. Insgesamt haben Partners Group 2025 ein Fünftel an Wert verloren. Das Allzeithoch bei 1667 Franken vom November 2021 ist in weite Ferne gerückt.
