Der Fokus liegt aber vor allem auf dem Ausblick. Üblicherweise gibt der Asset Manager Anfang Jahr eine Guidance für die erwarteten neuen Kapitalzusagen für das neu gestartete Geschäftsjahr bekannt. Analysten gehen davon aus, dass sich das bessere Exit-Umfeld im zweiten Halbjahr 2025 positiv auf das Neugeld 2026 auswirken dürfte.