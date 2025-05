Ziele: Für das laufende Jahr peilt die Swisscom einen Umsatz von 15,0 bis 15,2 Milliarden Franken an. Bei den Zielen für den operativen Gewinn schwenkte der Konzern vom EBITDA auf den EBITDA nach Leasingkosten (EBITDAaL) um. Grund dafür ist, dass Vodafone Italia ihre Antennenmasten verkauft hat und zurückleast, was die Leasingkosten nach oben treibt. Nun strebt die Swisscom für 2025 einen EBITDAaL von rund 5,0 Milliarden Franken an.